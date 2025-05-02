Нижегородские спортсменки успели на турнир в Сочи, несмотря на сложности с вылетом Спорт

Сборная Нижегородской области по фитнес-аэробике благополучно вылетела в Сочи для участия во Всероссийских соревнованиях, несмотря на временные ограничения на вылеты из нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" пообщался с тренером нашей команды.

Как удалось выяснить, старт соревнований намечен на 8 мая, а регистрация участников завершается уже вечером 7 мая. Поэтому важно было попасть на место вовремя.

Команда прибыла в аэропорт около 16:00 6 мая, прошла регистрацию и контроль безопасности. Вылет должен был состояться в 17:45, но с 16:10, второй раз за сутки, был введен временный запрет на прием и выпуск воздушных судов.

Из-за большого потока пассажиров свободных мест в зоне ожидания почти не оставалось, и некоторое время спортсменки ждали обновлений по рейсу стоя. Тем не менее, обстановка оставалась спокойной. Пассажиров обеспечили напитками и горячим питанием.

Около 23:00 стало понятно, что задержка продлится, и команда отправилась домой, чтобы отдохнуть. Уже в шесть утра 7 мая спортсменки вернулись в аэропорт с надеждой успеть на регистрацию.

"Мы понимаем, что все зависит от безопасности воздушного пространства, поэтому спокойно ждем", — рассказала тренер информагентству "Нижний Новгород".

Несмотря на усталость, девочки сохраняли позитивный настрой, общались и гуляли по зданию аэропорта.

Ситуация разрешилась утром: около 11:00 запрет на полеты был снят. Одними из первых возобновленных рейсов стали направления в Сочи и Калининград. Команда прошла на посадку и отправилась на соревнования.

Редакция НИА "Нижний Новгород" желает удачи нашим спортсменкам на соревнованиях!