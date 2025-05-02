Люди на полу, воды все меньше: что происходит в закрытом нижегородском аэропорту Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Второй день в нижегородском аэропорту задерживают рейсы из-за плана "Ковер", введенного на фоне угрозы атаки БПЛА. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" отправилась в аэропорт, чтобы своими глазами увидеть, что там сейчас происходит.

А ситуация следующая: люди спят на баулах, табло окрашено красно-желтым, вайфай еле ловит (высокая нагрузка), а запасы воды стремительно иссякают.

Для пассажиров, чьи рейсы по-прежнему задерживаются, организовали дополнительную раздачу горячей еды. Также сотрудники аэропорта ставят дополнительные скамейки, чтобы людям было где сесть (некоторые лежат на полу).

Люди, которые не прошли в зону вылета, потихоньку покидают аэропорт. Многие возмущаются по поводу сложившейся ситуации, но в целом обстановка в аэропорту спокойная.

На глазах нашего корреспондента привезли огромную коробку с бутылками по 1,5 литра. Все бутыли по 0,5 закончились еще вчера. Людям будут выдавать воду в стаканах.

По информации сотрудников аэропорта, ограничения на прием и вылет самолетов, скорее всего, продлят. Но данных от Росавиации пока не поступало.

Напомним, с 16:10 6 мая в аэропорту введен план «Ковер»: действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Некоторых разместили в гостинице, но кто-то остался в здании аэропорта.

Ситуация с задержкой рейсов находится на контроле транспортной прокуратуры.