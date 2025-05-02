Почти 270 тыс. человек встретили "Поезд Победы" на Горьковской железной дороге Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Мемориальный состав «Поезд Победы», сформированный на Горьковской магистрали в рамках празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вернулся в Нижний Новгород 7 мая.

За время двухнедельной поездки ретропоезд посетил 47 станций, на которых его в общей сложности встретили почти 270 тыс. человек.

В торжественной встрече приняли участие работники Горьковской железной дороги во главе с начальником магистрали Сергеем Дорофеевским, депутаты государственной думы, представители органов исполнительной и законодательной властей Нижегородской области, ветераны-железнодорожники и молодежный актив ГЖД, студенты и школьники профильных учебных заведений, жители Нижнего Новгорода.

«За две недели наш мемориальный состав посетил 11 субъектов страны, и сделал остановки на 47 станциях. Его встретили почти 270 тыс. человек, с улыбками на лицах и со слезами на глазах. «Поезд Победы» - это дань памяти наших предков, великому подвигу железнодорожников, которые обеспечивали подвозы техники и провизии к местам сражений, эвакуировали заводы и раненых солдат и офицеров», - подчеркнул начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Во главе состава «Поезда Победы» был старинный паровоз, шесть платформ с выставочными образцами военной техники, два вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет. За время пути мемориальный состав прошел более 3 тыс. км, был заправлен 44 тоннами угля и 150 кубометрами воды.

Во время остановок были организованы праздничные концерты с музыкальными выступлениями артистов и духового оркестра центрального дворца культуры железнодорожников, а также местных творческих коллективов.

Добавим, первый «Поезд Победы», сформированный на Горьковской железной дороге, был организован к 60-й годовщине Победы над фашистской Германией.