Георгиевская лента
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 мая 2025 18:30  [24] Нижегородцам рассказали, как будут ходить автобусы в День Победы
07 мая 2025 18:22  [34] В Госдуме выступили за более частые проверки газового оборудования в МКД
07 мая 2025 18:15  [47] Нижегородцам напомнили номера для вызова скорой в праздничные дни
07 мая 2025 17:52  [72] Ремонт Канавинского моста начнут после праздников и завершат осенью 2025 года
07 мая 2025 17:21  [95] Два салюта запустят с акватории Волги в Нижнем Новгороде 9 Мая
07 мая 2025 17:07  [118] Какие улицы перекроют в Нижнем Новгороде из-за Дня Победы
07 мая 2025 16:52  [119] Какие предметы нельзя брать на празднование 9 Мая в Нижнем Новгороде
07 мая 2025 16:35  [139] Торжественное мероприятие в честь Дня Победы состоялось в Нижнем Новгороде 7 мая
07 мая 2025 16:30  [131] Крупную партию нелегального алкоголя нашли в сормовском кафе
07 мая 2025 15:51  [116] Андрей Дахин: "Память о Великой Победе является общим делом"
Общество

В Госдуме выступили за более частые проверки газового оборудования в МКД

07 мая 2025 18:22  [34] Общество
В Госдуме выступили за более частые проверки газового оборудования в МКД

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский призвал усилить контроль за соблюдением требований безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах.

В беседе с телеканалом "360" он подчеркнул, что многие трагические случаи, связанные с утечками газа, взрывами и гибелью людей, можно было бы предотвратить, если бы своевременно и качественно проводили техническое обслуживание.

Особое внимание, по мнению депутата, следует уделить наличию диэлектрических вставок между газовым краном и гибким шлангом. Эти элементы обеспечивают безопасность, но часто отсутствуют из-за формального подхода к проверкам, недостаточного финансирования и халатности.

Александр Якубовский добавил, что необходимо пересмотреть подход к проверкам газового оборудования, сделать их более тщательными и регулярными. Это поможет предотвратить возможные аварии и сохранить жизни людей.

Он также предложил увеличить штрафы за выявленные нарушения в содержании газового оборудования.

Ранее заслуженный спасатель России Евгений Щетинин рассказал, как почувствовать утечку газа и избежать взрыва.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность Газоснабжение Госдума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph