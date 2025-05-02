В Госдуме выступили за более частые проверки газового оборудования в МКД Общество

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский призвал усилить контроль за соблюдением требований безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах.

В беседе с телеканалом "360" он подчеркнул, что многие трагические случаи, связанные с утечками газа, взрывами и гибелью людей, можно было бы предотвратить, если бы своевременно и качественно проводили техническое обслуживание.

Особое внимание, по мнению депутата, следует уделить наличию диэлектрических вставок между газовым краном и гибким шлангом. Эти элементы обеспечивают безопасность, но часто отсутствуют из-за формального подхода к проверкам, недостаточного финансирования и халатности.

Александр Якубовский добавил, что необходимо пересмотреть подход к проверкам газового оборудования, сделать их более тщательными и регулярными. Это поможет предотвратить возможные аварии и сохранить жизни людей.

Он также предложил увеличить штрафы за выявленные нарушения в содержании газового оборудования.

Ранее заслуженный спасатель России Евгений Щетинин рассказал, как почувствовать утечку газа и избежать взрыва.