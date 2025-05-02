Заслуженный спасатель рассказал, как почувствовать утечку газа и избежать взрыва Общество

Утечки газа в жилых зданиях могут привести к серьёзным последствиям, таким как взрывы и пожары. Чтобы предотвратить трагедию, важно уметь самостоятельно обнаружить утечку и правильно действовать в такой ситуации. Об этом рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в интервью телеканалу "360".

Щетинин отметил, что бытовой газ, используемый в домах, имеет специфическую ароматическую добавку, что позволяет легко обнаружить утечку по запаху. Однако он также порекомендовал старый, но проверенный метод — нанесение мыльного раствора на места соединений газовых труб. Появление пузырей будет свидетельствовать о наличии утечки.

Для более точного определения утечки лучше использовать современные газоанализаторы, которые способны выявить даже незначительные выбросы газа.

При обнаружении запаха газа в помещении необходимо немедленно перекрыть кран на основной трубе, идущей к газовому прибору, и открыть окна для проветривания. Важно помнить, что нельзя пользоваться электроприборами и открытым огнём, чтобы избежать вспышек и взрывов.

Если запах газа исходит из соседней квартиры, где нет жильцов, следует также вызвать специалистов, позвонив по номеру 112, и сообщить о проблеме, описав ситуацию.

Сергей Колунов, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, напомнил, что регулярное техническое обслуживание газового оборудования является обязательным. Россияне должны пускать специалистов для проверки и обслуживания газовых приборов.

Колунов подчеркнул, что ответственность за работоспособность газовых приборов лежит на собственниках жилья. Наиболее надёжным способом предотвращения утечек является установка датчиков и газоанализаторов, которые не только сигнализируют о выбросе газа, но и автоматически перекрывают подачу газа. В настоящее время комитет Госдумы разрабатывает законопроект, предусматривающий обязательную установку таких устройств во всех домах, подключенных к газоснабжению.

Последствия утечек газа могут быть катастрофическими. Так, в Богородске в январе этого года после взрыва газовоздушной смеси в жилом двухэтажном доме на улице Огарёва начался крупный пожар, одна женщина погибла. В итоге дом признали аварийным, его решено демонтировать.