Пожар в Дзержинске привел к гибели мужчины

Мужчина погиб на пожаре в Дзержинске Нижегородской области вечером 7 мая.
По информации регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в доме на проспекте Циолковского.
Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. В ликвидации последствий участвовали 20 специалистов чрезвычайного ведомства и 5 единиц техники.
Отмечается, что причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Личность погибшего в настоящее время устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошел пожар в расселенном деревянном доме.
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