Пожар в Дзержинске привел к гибели мужчины Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в Дзержинске Нижегородской области вечером 7 мая.

По информации регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в доме на проспекте Циолковского.

Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. В ликвидации последствий участвовали 20 специалистов чрезвычайного ведомства и 5 единиц техники.

Отмечается, что причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошел пожар в расселенном деревянном доме.