Расселенный деревянный дом загорелся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вечером 7 мая загорелся расселенный деревянный дом.
Как рассказали в пресс-службе нижегородского МЧС, по оперативным данным, пожар произошел в доме № 130А по проспекту Гагарина (Приокский район).
На место ЧП уже выдвинулись пожарно-спасательные расчёты. Информация дополняется.
Ранее сообщалось, что за сутки на территории Нижегородской области было зарегистрировано 11 пожаров. Также пожарные спасли трёх человек из горящей многоэтажки на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде.
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