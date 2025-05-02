Расселенный деревянный дом загорелся в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде вечером 7 мая загорелся расселенный деревянный дом.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского МЧС, по оперативным данным, пожар произошел в доме № 130А по проспекту Гагарина (Приокский район).

На место ЧП уже выдвинулись пожарно-спасательные расчёты. Информация дополняется.

Ранее сообщалось, что за сутки на территории Нижегородской области было зарегистрировано 11 пожаров. Также пожарные спасли трёх человек из горящей многоэтажки на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде.