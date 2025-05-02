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Общество

Названы имена победительниц конкурса "Леди в погонах-2025" в Нижнем Новгороде

08 мая 2025 16:53  [2] Общество
Названы имена победительниц конкурса Леди в погонах-2025 в Нижнем Новгороде

Фото: Оксана Денисова/ "Комсомольская правда - Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде подвели итоги ежегодного фотоконкурса "Леди в погонах-2025". Торжественная церемония награждения финалисток прошла в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ), сообщает "КП - Нижний Новгород". 

В этом году в конкурсе приняли участие представительницы различных силовых и правоохранительных ведомств. Среди них — сотрудницы МЧС, транспортной полиции, судебные приставы, специалисты Роспотребнадзора, а также служащие исправительных учреждений.

Голосование проходило на сайте издания с 17 марта по 1 мая. Сотни тысяч человек из Нижегородской области и других регионов России поддержали участниц своими голосами.

"Конкурс „Леди в погонах“ мы проводим уже в четвертый раз, и каждый год он становится все масштабнее. Это не просто фотоконкурс, а возможность выразить благодарность женщинам, которые несут службу в силовых структурах, за их преданность делу и профессионализм", — отметила главред "Комсомолки" Юлия Василишина.

Победу в конкурсе одержала старший лейтенант внутренней службы Любовь Ступина — инспектор отдела организации исполнительного производства ГУФССП России по Нижегородской области. Её результат — 836 906 голосов.

"Я пришла в службу судебных приставов в 2013 году. В свободное время люблю рисовать, читать, занимаюсь творчеством. Замужем, воспитываю сына Кирилла, ему девять лет, он увлекается вокалом, — рассказала Любовь. — Самой главной ценностью в жизни считаю семью — это моя опора, источник любви и уюта. О конкурсе узнала от пресс-службы и решила попробовать. Было очень интересно следить за голосованием — меня поддерживали не только коллеги из Нижнего Новгорода, но и из других регионов страны".

Второе место заняла лейтенант внутренней службы Анастасия Абдрахманова — юрисконсульт правового отдела Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. За неё проголосовали 419 284 человека. А третье место досталось Ксении Сафатовой — старшему юрисконсульту юридической службы ГУФСИН России по Нижегородской области. Её результат — 320 917 голосов.

Напомним, что на этой неделе в Нижнем Новгороде выбрали лучшего водителя такси. Им стала Дарья Сайгушева, которая "бомбит" по ночам.  

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Теги:
Конкурсы МВД ФСИН
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