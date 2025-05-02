Лучшим водителем такси в Нижегородской области стал девушка Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

VII Всероссийский конкурс "Лучший водитель такси в России" прошел в Нижнем Новгороде 6 мая. На мероприятии побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как рассказал руководитель проекта Кирилл Казанин, целями конкурса являются улучшение профессиональных навыков перевозчиков и повышение уровня безопасности на дорогах.

В Нижнем Новгороде региональный этап проходит в третий раз. В этом году в нем приняли участие 18 человек, их них трое – девушки. Конкурс организовал Общественный Совет по развитию такси при поддержке минтранса региона.

Заявку на участие мог подать любой, но отбор был строгим. Участникам нужно иметь действующее разрешение на перевозку пассажиров в легковом такси и определенный стаж вождения. Кроме того, у них не должно быть штрафов за грубые нарушения ПДД.

Конкурс состоит из двух туров: теоретического и практического. Сначала водители сдают теорию. Их проверили на знание правил дорожного движения, истории Нижегородской области, уличной дорожной сети Нижнего Новгорода, достопримечательностей, законодательства такси и истории такси в России.

Практический этап представляет собой полосу препятствий, которую участникам необходимо пройти со стаканом воды на крыше автомобиля для оценки плавности вождения.

Задания следующие: после команды "старт" водитель устанавливает детское кресло в машину и ставит граненый стакан с водой на крышу, а затем выполняет упражнение "бокс" и параллельную парковку. Затем начинается эстафета: водитель снимает кольцо, далее выполняет движение по кругу и змейку. Все упражнения выполняются два раза: передним и задним ходом.

На прохождение трассы отводится 5 минут, после этого у водителя начинают списывать штрафные баллы. Максимальное разрешенное время выполнения– 6 минут.

После окончания заезда судьи проверяют уровень воды в стакане, где изначально налито 250 мл.

Многие задания знакомы водителям еще с автошколы, но у некоторых все равно возникали трудности при их выполнении. Несмотря на конкуренцию все участники поддерживали друг друга.

Абсолютно все конкурсанты были в равных условиях, проходя полосу препятствий на одном электрокаре.

Лучшим водителем такси сезона 2024/2025 стала Дарья Сайгушева. В прошлом году она заняла призовое второе место, а в этом году решила проверить свои навыки еще раз, и у нее все получилось. Она набрала самое большое количество баллов по итогам двух туров. Призеры получили денежные вознаграждения в размере 15 тысяч, 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно за первое, второе и третье места.

Фото предоставлено организаторами конкурса

Дарья работает в такси уже около трех с половиной лет, ее водительский стаж составляет семь лет. Она также является менеджером таксопарка. Изначально такси она рассматривала как временную работу, но после втянулась.

В наше время девушки не редко выбирают профессию в сфере пассажирских перевозок. Дарья рассказала, что с сексизмом или стереотипами из-за своего пола на работе не сталкивается. Но предубеждение со стороны пассажиров все же встречается.

"Некоторым пассажирам непривычно садиться в машину в девушке, тем более я водитель ночной, и днем не работаю вообще. Кто-то переживает, сможем ли мы безопасно доехать. Ну, а по окончании поездок, конечно, удивлены", - рассказывает Дарья.

Теперь Дарья Сайгушева представит Нижегородскую область в финале конкурса, где встретятся лучшие водители из 32 регионов. Главным призом станет автомобиль, марка которого держится в секрете, и 300 тысяч рублей.