Власти Кулебак отменили часть мероприятий на 9 Мая после атаки БПЛА Общество

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В Кулебаках отменили праздничный салют и вечерний концерт, запланированные на 9 Мая. Решение приняли после инцидента с беспилотником, произошедшего в округе накануне. Об этом сообщил глава муниципалитета Артем Паятелев в своем Telegram-канале.

Ранее в афише на День Победы значилось мероприятие под названием "Сквозь года звенит Победа!", которое должно было начаться в 19:00. После концерта планировался праздничный фейерверк. Однако оба события были исключены из программы.

Теперь последними пунктами в расписании остались концерт "Песни победы" и солдатская кухня — они стартуют в полдень.

Накануне, 7 мая, на территории округа был зафиксирован инцидент с беспилотным летательным аппаратом. Сбитый дрон упал рядом с жилыми домами, сообщалось о повреждениях.

Паятелев также опубликовал "Памятку населению при объявлении беспилотной опасности". В ней говорится, что в случае сигнала тревоги необходимо немедленно покинуть открытые пространства и скопления людей, укрывшись в ближайшем здании — по возможности, в подвальном помещении. Находясь в частном доме, рекомендуется выключить свет, зашторить окна и избегать нахождения у наружных стен.