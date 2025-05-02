Георгиевская лента
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 мая 2025 20:16  [53] "Бессмертный полк" шагает по стране — в небе, на воде, по дорогам и в сердцах
08 мая 2025 19:46  [135] Неизвестные запустили фейк с Никитиным и несуществующей авиакатастрофой
08 мая 2025 19:38  [155] Власти Кулебак отменили часть мероприятий на 9 Мая после атаки БПЛА
08 мая 2025 16:53  [173] Названы имена победительниц конкурса "Леди в погонах-2025" в Нижнем Новгороде
08 мая 2025 15:28  [493] Истребители замечены в небе над Нижним Новгородом накануне 9 Мая
08 мая 2025 14:00  [208] Бастрыкин взял на контроль ситуацию с грунтовой дорогой в Чкаловском округе
08 мая 2025 12:17  [289] Аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 летевших в Москву самолетов
08 мая 2025 11:29  [256] Нижегородцы установили рекорд с самой длинной Георгиевской лентой в небе
08 мая 2025 10:43  [276] Заморозки снова идут в Нижегородскую область
08 мая 2025 10:30  [217] Названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде
Общество

Власти Кулебак отменили часть мероприятий на 9 Мая после атаки БПЛА

08 мая 2025 19:38  [155] Общество
Власти Кулебак отменили часть мероприятий на 9 Мая после атаки БПЛА

Фото: сгенерировано нейросетью

В Кулебаках отменили праздничный салют и вечерний концерт, запланированные на 9 Мая. Решение приняли после инцидента с беспилотником, произошедшего в округе накануне. Об этом сообщил глава муниципалитета Артем Паятелев в своем Telegram-канале.

Ранее в афише на День Победы значилось мероприятие под названием "Сквозь года звенит Победа!", которое должно было начаться в 19:00. После концерта планировался праздничный фейерверк. Однако оба события были исключены из программы.

Теперь последними пунктами в расписании остались концерт "Песни победы" и солдатская кухня — они стартуют в полдень.

Накануне, 7 мая, на территории округа был зафиксирован инцидент с беспилотным летательным аппаратом. Сбитый дрон упал рядом с жилыми домами, сообщалось о повреждениях.

Паятелев также опубликовал "Памятку населению при объявлении беспилотной опасности". В ней говорится, что в случае сигнала тревоги необходимо немедленно покинуть открытые пространства и скопления людей, укрывшись в ближайшем здании — по возможности, в подвальном помещении. Находясь в частном доме, рекомендуется выключить свет, зашторить окна и избегать нахождения у наружных стен.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники День Победы Кулебаки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph