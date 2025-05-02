Несколько БПЛА сбили в Кулебакском округе 7 мая

БПЛА сбили в Кулебакском округе Нижегородской области 7 мая, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
По данным главы региона, вражеский дрон упал рядом с частными домами. Имеются незначительные повреждения имущества. Местные власти проводят осмотр, заключил Никитин.
Напомним, что до этого атака украинских дронов была отражена в Нижегородской области 29 апреля. Тогда были сбиты две "птички".
Сообщалось также, что обломки сбитого дрона в Павловском округе повредили частный забор.
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