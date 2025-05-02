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Общество

Неизвестные запустили фейк с Никитиным и несуществующей авиакатастрофой

08 мая 2025 19:46  [144] Общество
Неизвестные запустили фейк с Никитиным и несуществующей авиакатастрофой

В интернете появилось поддельное видео с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Кадры были сгенерированы при помощи нейросетей. На записи глава региона якобы делает заявление о катастрофе рейса из Москвы в Нижний Новгород. В сообщении утверждается, что на борту находилось более 90 человек. Эта информация не соответствует действительности. На самом деле авиакатастрофы не было. 

Ранее мошенники уже пытались выдать себя за губернатора, рассылая сообщения от его имени в мессенджерах.

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Теги:
Авиаперевозки Глеб Никитин Фейк
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