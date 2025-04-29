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Происшествия

Мошенники создали новый фейковый аккаунт Глеба Никитина в Telegram

29 апреля 2025 17:01  [63] Происшествия
Фейковый аккаунт Глеб Никитина вновь создали мошенники в Telegram

Мошенники создали новый фейковый аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Telegram. Об этом он сам написал в своем канале. 

При этом злоумышленники даже не удосужились проверить, как выглядит глава региона. Мужчина, чье лицо появляется на экране во время видеозвонка, даже отдаленно не похож на Глеба Никитина. 

"Новая версия меня по мнению мошенников. Всех прошу быть внимательнее, чем авторы этого лже-аккаунта!" - написал губернатор в официальном телеграм-канале 29 апреля.

В прошлый раз фейковый аккаунт Никитина аферисты создавали в феврале. Тогда они переписывались от имени главы региона и рассылали поддельные видео, на которых якобы изображен сам губернатор. 

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Теги:
Глеб Никитин мошенники Фейк
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