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Общество

Сила духа и военная мощь: самые яркие фото парада Победы-2025 в Нижнем Новгороде

09 мая 2025 18:12  [182] Общество

В День Победы площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде вновь стала центром притяжения для тысяч горожан. Торжественный парад собрал более двух тысяч участников (военнослужащих, курсантов, ветеранов и кадетов), чтобы отдать дань памяти подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Главными героями праздника, конечно, стали ветераны. Они наблюдали за прохождением колонн с почётной трибуны. Под звуки барабанов и под знаменами фронтов, на которых сражались горьковчане, торжественным маршем прошли парадные расчёты соединений и частей Московского военного округа, Росгвардии, МЧС, МВД, ГУФСИН, судебных приставов и других ведомств.

Особое внимание зрителей привлекли участники специальной военной операции — бойцы 96-й отдельной разведывательной бригады, недавно получившей почётное наименование "Нижегородская". Впервые в параде приняли участие женские командные расчёты Росгвардии и МЧС. В строю — ветераны боевых действий, юнармейцы, суворовцы и даже кавалерийский расчёт на лошадях донской и орловской пород.

Знаковым моментом стало появление исторической техники времён Великой Отечественной войны: легендарного танка Т-34, "полуторки", "Катюши" и других машин, знакомых по хроникам и фильмам. Следом по площади прошла современная техника: "Искандеры", "Тайфуны", "Дрок", "Флокс" и другие образцы вооружения, демонстрируя преемственность поколений и мощь современной армии.

Фото: Александр Воложанин

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Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025
Парад Победы 2025

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Теги:
Военные День Победы Парад
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Фоторепортажи
Сила духа и военная мощь: самые яркие фото парада Победы-2025 в Нижнем Новгороде
09 мая 2025 18:12Сила духа и военная мощь: самые яркие фото парада Победы-2025 в Нижнем Новгороде
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