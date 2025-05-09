Сила духа и военная мощь: самые яркие фото парада Победы-2025 в Нижнем Новгороде Общество

В День Победы площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде вновь стала центром притяжения для тысяч горожан. Торжественный парад собрал более двух тысяч участников (военнослужащих, курсантов, ветеранов и кадетов), чтобы отдать дань памяти подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Главными героями праздника, конечно, стали ветераны. Они наблюдали за прохождением колонн с почётной трибуны. Под звуки барабанов и под знаменами фронтов, на которых сражались горьковчане, торжественным маршем прошли парадные расчёты соединений и частей Московского военного округа, Росгвардии, МЧС, МВД, ГУФСИН, судебных приставов и других ведомств.

Особое внимание зрителей привлекли участники специальной военной операции — бойцы 96-й отдельной разведывательной бригады, недавно получившей почётное наименование "Нижегородская". Впервые в параде приняли участие женские командные расчёты Росгвардии и МЧС. В строю — ветераны боевых действий, юнармейцы, суворовцы и даже кавалерийский расчёт на лошадях донской и орловской пород.

Знаковым моментом стало появление исторической техники времён Великой Отечественной войны: легендарного танка Т-34, "полуторки", "Катюши" и других машин, знакомых по хроникам и фильмам. Следом по площади прошла современная техника: "Искандеры", "Тайфуны", "Дрок", "Флокс" и другие образцы вооружения, демонстрируя преемственность поколений и мощь современной армии.

Фото: Александр Воложанин