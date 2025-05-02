Военный парад 2025 в Нижнем Новгороде: появились интересные подробности Общество

Фото: Александр Воложанин

Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде утром 9 мая. В торжественном шествии приняли участие 2 173 человека — представители различных подразделений и ведомств, включая соединения и воинские части Московского военного округа, МЧС, Росгвардию, сотрудников ГУФСИН и судебных приставов, а также кадет, суворовцев, юнармейцев и курсантов.

Главными зрителями парада стали ветераны Великой Отечественной войны. Для 76 почетных гостей была подготовлена отдельная крытая трибуна, откуда они могли наблюдать за торжественным маршем.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с праздником и отметил высокий уровень проведения парада.

"День Победы – это священная дата, объединяющая всех россиян. Сегодняшний парад показал боевую готовность гарнизона и силовых структур региона, а также приверженность юного поколения идеалам служения Родине. Более двух тысяч участников прошли в парадных расчетах – это больше, чем в предыдущие годы. Парад, приуроченный к 80-летию Победы, стал символом преемственности и верности нашей стране", — подчеркнул он.

Командовал парадом исполняющий обязанности заместителя командира 96-й отдельной разведывательной бригады подполковник Виктор Валейчик. Открыл мероприятие строй барабанщиков, за которым последовали знаменные группы с фронтовыми Штандартами — Карельского, Ленинградского, Белорусских и Украинских фронтов, на которых воевали горьковчане.

В параде приняли участие бойцы специальной военной операции — военнослужащие 96-й отдельной разведывательной бригады, которой в декабре 2024 года было присвоено почетное наименование "Нижегородская". Также в колонне прошел расчет 26-й бригады управления 25-й общевойсковой армии.

Торжественным маршем прошли ветераны боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии. В парадных расчетах также были женщины-военнослужащие, как из состава Вооруженных Сил РФ, так и впервые командные расчеты Росгвардии и МЧС России.

Особое внимание привлек кавалерийский расчет казачьего клуба "Станица Вольная", прошедший на лошадях донской и орловской пород. Впервые в параде приняли участие воспитанники Минского суворовского военного училища, представляющего кадетское движение Республики Беларусь. Для них это уже третье участие в нижегородском параде.

Зрители также увидели сводную роту в форме пехотинцев времен Великой Отечественной войны. В исторической механизированной колонне прошли легендарный танк Т-34, мотоциклы М-72, автомобили ГАЗ-67Б, "полуторка" ГАЗ АА, ГАЗ-63 с установкой БМ-13 "Катюша" и другая техника.

Современную военную мощь продемонстрировали соединения и части Вооруженных Сил России. По площади прошли оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", бронеавтомобили "Тигр", БТРы, инженерные машины "Земледелие", автомобили специального назначения "Кадет", "Буран", "Урал", САО "Флокс", транспортно-загрузочная машина 9Т260, защищенный автомобиль "Тайфун-ВДВ", новейший минометный комплекс "Дрок" и другие образцы техники.

Днем 9 мая над акваторией Волги прошли водная часть парада и авиашоу. Видео можно посмотреть тут и тут.