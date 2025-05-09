Антон Мухин возвращается в ФК "Пари НН" после истории с избиением в бани Спорт

Фото: сайт ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Нижний Новгород" объявил о досрочном завершении аренды полузащитника Антона Мухина, выступавшего за "Динамо" из Владивостока.

Как сообщается на официальном сайте нижегородской команды, стороны достигли соглашения о расторжении арендного контракта, который изначально был рассчитан до конца 2025 года.

Инцидент, предшествовавший решению, произошёл в апреле. Агент 20-летнего футболиста Антон Смирнов заявил в своем телеграм-канале, что управляющий владивостокского клуба Эдуард Сандлер якобы избил его подопечного в общественной бане.

По словам представителя игрока, у Мухина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, после чего он проходил амбулаторное лечение в одной из больниц Владивостока. Сам футболист обратился в полицию с заявлением против Сандлера.

Антон Мухин перешёл в "Динамо", выступающее во Второй лиге, в феврале этого года. За владивостокский клуб он провёл шесть матчей.

До аренды в "Динамо" полузащитник выходил на поле в составе "Пари НН" в десяти матчах Российской премьер-лиги, а также пять раз сыграл в Кубке России.