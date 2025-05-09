Георгиевская лента
Нижегородские депутаты — о подвигах своих родных в годы ВОВ
Выставки ко Дню Победы: куда сходить и что посмотреть
Опубликовано видео авиашоу в честь Дня Победы
Мэппинг, посвящённый героизму советского народа, покажут на Кремле
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
10 мая 2025 08:40  [63] Антон Мухин возвращается в ФК "Пари НН" после истории с избиением в бани
08 мая 2025 11:11  [420] Мемориальные доски в честь чемпионов мира по самбо установили в Кстове
07 мая 2025 16:00  [449] Дворец спорта "Нагорный" планируют отремонтировать за 14,5 млн рублей
07 мая 2025 14:44  [498] Экс-гендиректор ХК "Торпедо" возглавил тольяттинскую "Ладу"
07 мая 2025 14:20  [500] Нижегородская "Чайка" взяла бронзу чемпионата МХЛ
07 мая 2025 13:57  [427] Нижегородские спортсменки успели на турнир в Сочи, несмотря на сложности с вылетом
05 мая 2025 18:56  [485] Эксперты не выявили строительных недостатков на стадионе "Нижний Новгород"
04 мая 2025 21:40  [869] Нижегородская "Чайка" обыграла "Спартак" и сохранила шансы на финал МХЛ
04 мая 2025 16:33  [1468] Нижегородка взяла два золота на чемпионате Европы по бодибилдингу
04 мая 2025 13:44  [893] Опубликованы фото фасада нового Ледового дворца на Стрелке
Спорт

Антон Мухин возвращается в ФК "Пари НН" после истории с избиением в бани

10 мая 2025 08:40  [63] Спорт
Антон Мухин возвращается в ФК Пари НН после истории с избиением в бани

Фото: сайт ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Нижний Новгород" объявил о досрочном завершении аренды полузащитника Антона Мухина, выступавшего за "Динамо" из Владивостока.

Как сообщается на официальном сайте нижегородской команды, стороны достигли соглашения о расторжении арендного контракта, который изначально был рассчитан до конца 2025 года.

Инцидент, предшествовавший решению, произошёл в апреле. Агент 20-летнего футболиста Антон Смирнов заявил в своем телеграм-канале, что управляющий владивостокского клуба Эдуард Сандлер якобы избил его подопечного в общественной бане.

По словам представителя игрока, у Мухина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, после чего он проходил амбулаторное лечение в одной из больниц Владивостока. Сам футболист обратился в полицию с заявлением против Сандлера.

Антон Мухин перешёл в "Динамо", выступающее во Второй лиге, в феврале этого года. За владивостокский клуб он провёл шесть матчей.

До аренды в "Динамо" полузащитник выходил на поле в составе "Пари НН" в десяти матчах Российской премьер-лиги, а также пять раз сыграл в Кубке России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сила духа и военная мощь: самые яркие фото парада Победы-2025 в Нижнем Новгороде
09 мая 2025 18:12Сила духа и военная мощь: самые яркие фото парада Победы-2025 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph