Нижегородцев предупредили о сильном дожде 10 мая

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Сильный дождь обрушился на Нижний Новгород и область после Дня Победы. По прогнозу синоптиков, 10 мая местами будет лить как из ведра.
В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС обратилось к населению. Нижегородцев просят не лихачить на личных авто, поскольку видимость из-за ливня плохая, а дороги становятся скользкими. Необходимо управлять машиной аккуратнее.
Добавим, по данным сервиса "Яндекс Погода", температура воздуха 10 мая не превысит +7 градусов. Дожди продолжатся из утром 11 мая. Но днем прогнозируется пасмурная погода без осадков, а вечером вовсе выглянет солнце. Воздух прогреется до +4 градусов.
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