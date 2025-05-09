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Общество

Нижегородцев предупредили о сильном дожде 10 мая

10 мая 2025 09:43  [231] Общество
Нижегородцев предупредили о сильном дожде 10 мая

Фото: Кира Мишина

Сильный дождь обрушился на Нижний Новгород и область после Дня Победы. По прогнозу синоптиков, 10 мая местами будет лить как из ведра. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС обратилось к населению. Нижегородцев просят не лихачить на личных авто, поскольку видимость из-за ливня плохая, а дороги становятся скользкими. Необходимо управлять машиной аккуратнее. 

Добавим, по данным сервиса "Яндекс Погода", температура воздуха 10 мая не превысит +7 градусов. Дожди продолжатся из утром 11 мая. Но днем прогнозируется пасмурная погода без осадков, а вечером вовсе выглянет солнце. Воздух прогреется до +4 градусов. 

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Теги:
Дождь Погода Прогноз
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