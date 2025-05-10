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Происшествия

14 пожаров случилось в Нижегородской области за сутки, есть погибший

11 мая 2025 09:22  [41] Происшествия
14 пожаров случилось в Нижегородской области за сутки, есть погибший

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

За минувшие сутки на территории Нижегородской области произошло 14 пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Среди самых крупных специалисты назвали возгорание бани в Павловском районе на площади 47 квадратных метров, пожар в жилом доме в Кстовском районе на площади 30 квадратных метров и загорание садового домика в Городецком районе на площади 24 квадратных метра.

В результате пожаров были эвакуированы два человека, а ещё один госпитализирован. Кроме того, во время пожара в селе Большое Мокрое один человек погиб.

В ведомстве предупредили, что с 11 по 12 мая 2025 года в отдельных районах Нижегородской области прогнозируется высокая (4 класс) пожароопасность лесных массивов и торфяников.

Ранее нижегородцам напомнили, что в регионе в майские праздники продолжает действовать противопожарный режим. Он включает запрет на посещение лесов при установлении 4 и 5 классов пожарной опасности.

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Теги:
МЧС Пожары
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