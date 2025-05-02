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Общество

Высокая пожароопасность сохранится в Нижегородской области до 12 мая

05 мая 2025 13:39  [109] Общество
Высокая пожароопасность сохранится в Нижегородской области

В ряде районов Нижегородской области с 6 по 12 мая сохранится высокий уровень пожарной опасности в лесных и торфяных массивах. Об этом сообщает МЧС России по региону.

В связи с 4 классом пожароопасности сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют нижегородцам соблюдать меры предосторожности. В частности, это касается дачников.

В этот период запрещается сжигать мусор на частных участках и вблизи лесных массивов. Категорически не допускается разведение костров в лесу.

Курение, непотушенные спички и окурки также могут привести к возгоранию.

Особое внимание стоит обратить на стеклянные бутылки, осколки и другой мусор, оставленный на солнце, так как все это может вызвать возгорание сухой травы.

Ранее нижегородцам напомнили, что в регионе в майские праздники продолжает действовать противопожарный режим. Он включает запрет на посещение лесов при установлении 4 и 5 классов пожарной опасности.

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Теги:
МЧС Пожароопасность Пожары
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