Один человек погиб и трое госпитализированы после аварии с лосем под Сергачом Происшествия

Вечером 10 мая, примерно в 20:40, на 78 километре трассы "Работки — Порецкое" произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Нижегородской области.

Водитель автомобиля Hyundai Sonata допустил столкновение с лосем, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии погиб 60-летний водитель. Пассажиры - 51-летняя женщина, а также двое детей — 8-летняя девочка и 12-летний мальчик — были экстренно доставлены в больницу города Сергач для оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят расследование и выясняют все детали случившегося.

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