Один человек погиб и трое госпитализированы после аварии с лосем под Сергачом

Вечером 10 мая, примерно в 20:40, на 78 километре трассы "Работки — Порецкое" произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Нижегородской области.
Водитель автомобиля Hyundai Sonata допустил столкновение с лосем, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась.
В результате аварии погиб 60-летний водитель. Пассажиры - 51-летняя женщина, а также двое детей — 8-летняя девочка и 12-летний мальчик — были экстренно доставлены в больницу города Сергач для оказания медицинской помощи.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят расследование и выясняют все детали случившегося.Ранее сообщалось, где в Нижегородской области чаще всего случаются ДТП с лосями. Наиболее аварийными участками остаются дороги Нижний Новгород — Шахунья (трасса Р-159) и Нижний Новгород — Саранск (Р-158), где столкновения с животными происходят особенно часто.
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