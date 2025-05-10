Георгиевская лента
Выставки ко Дню Победы: куда сходить и что посмотреть
Нижегородские депутаты — о подвигах своих родных в годы ВОВ
Опубликовано видео авиашоу в честь Дня Победы
Мэппинг, посвящённый героизму советского народа, покажут на Кремле
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
11 мая 2025 09:44  [146] Один человек погиб и трое госпитализированы после аварии с лосем под Сергачом
11 мая 2025 09:22  [142] 14 пожаров случилось в Нижегородской области за сутки, есть погибший
10 мая 2025 11:22  [416] 10 пожаров произошло на сутки в Нижегородской области: есть погибший
08 мая 2025 13:31  [507] Падение продавца нижегородского ТЦ в обморок закончилось проверкой Роструда
08 мая 2025 09:27  [1081] Прокуратура обжаловала приговор двум нижегородцам, осужденным за фейки о ВС РФ
08 мая 2025 07:00  [509] Работодатель скрыл от трудинспекции гибель кровельщика на Автозаводе
07 мая 2025 21:06  [733] Пожар в Дзержинске привел к гибели мужчины
07 мая 2025 19:34  [751] Расселенный деревянный дом загорелся в Нижнем Новгороде
07 мая 2025 18:59  [1112] Несколько БПЛА сбили в Кулебакском округе 7 мая
07 мая 2025 18:00  [582] Автобус колесом провалился в яму в Нижнем Новгороде
Происшествия

Один человек погиб и трое госпитализированы после аварии с лосем под Сергачом

11 мая 2025 09:44  [146] Происшествия
Один человек погиб и трое госпитализированы после аварии с лосем под Сергачом

Вечером 10 мая, примерно в 20:40, на 78 километре трассы "Работки — Порецкое" произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Нижегородской области.

Водитель автомобиля Hyundai Sonata допустил столкновение с лосем, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии погиб 60-летний водитель. Пассажиры - 51-летняя женщина, а также двое детей — 8-летняя девочка и 12-летний мальчик — были экстренно доставлены в больницу города Сергач для оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят расследование и выясняют все детали случившегося.

Ранее сообщалось, где в Нижегородской области чаще всего случаются ДТП с лосями. Наиболее аварийными участками остаются дороги Нижний Новгород — Шахунья (трасса Р-159) и Нижний Новгород — Саранск (Р-158), где столкновения с животными происходят особенно часто.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госавтоинспекция ДТП Лоси
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph