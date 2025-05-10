Акция "Бессмертный полк" пройдёт перед матчем ФК "Пари НН" в Нижнем Новгороде Спорт

12 мая в Нижнем Новгороде состоится матч 28-го тура Мир РПЛ между "Пари НН" и "Крыльями Советов" (0+). В этот день команды примут участие в акции "Одна на всех: команда, Родина, Победа", организованной РФС, РПЛ и ФНЛ.

Согласно информации, предоставленной Центром управления и развития спорта в Нижегородской области, перед матчем на стадионе пройдёт "Бессмертный полк", где футболисты и сотрудники клубов выйдут с портретами родственников-героев войны.

Болельщики также могут принести портреты героев своей семьи и присоединиться к акции. На стадион прибудут и почётные гости - ветераны на ретроавтомобилях ГАЗ.

Перед игрой команды проведут минуту молчания. Матч откроет почётный гражданин Нижнего Новгорода Евгений Иванович Макаров, которому в этом году исполнится 100 лет.

Напомним, футболисты "Пари Нижний Новгород" 26 апреля на своём поле обыграли грозненский "Ахмат" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:0. В 27 туре нижегородцы проиграли "Зениту" со счётом 1:2, и теперь с 23 очками занимают 14 строчку турнирной таблицы.