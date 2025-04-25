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Спорт

"Пари НН" выиграл у "Ахмата" со счетом 1:0

26 апреля 2025 16:55  [74] Спорт
Пари НН выиграл у Ахмата со счетом 1:0

Фото: Telegram-канал ФК "Пари НН"

Футболисты "Пари Нижний Новгород" 26 апреля на своем поле обыграли грозненский "Ахмат" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:0. Об этом сообщается на странице ФК "Пари НН" в соцсетях.

Единственный гол встречи на 7-й компенсированной минуте первого тайма (45+7) с пенальти забил Хуан Боселли.

Ключевым моментом стала концовка матча: на 14-й компенсированной минуте второго тайма вратарь "Нижнего Новгорода" Никита Медведев отразил пенальти, пробитый Надером Гандри. Однако судья зафиксировал нарушение правил и назначил повторное исполнение удара. Вратарь нижегородцев снова оказался на высоте, отразив пенальти повторно.

Благодаря этой победе "Пари НН" прервал серию из шести матчей без побед и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.  

В следующем туре "Нижний Новгород" 4 мая сыграет на выезде против петербургского "Зенита".

Ранее сообщалось, что из "Локомотива" в "Пари НН" может вернуться Тимур Сулейманов.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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