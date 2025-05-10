В Москве арестован подозреваемый в убийстве Миссис ПФО Натальи Маурер

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Вскрылись подробности трагической смерти Миссис ПФО Натальи Маурер. По данным телеграм-канала Baza, нижегородка была убита. Под подозрением — ее знакомый врач-хирург.
Отмечается, что тело 40-летней скрипачки было найдено в московской квартире на Дубнинской улице. На Наталье замечены побои, а в квартире – беспорядок и следы борьбы. Жилплощадь, в которой произошла трагедия, принадлежала матери знакомого Натальи – старшего научного сотрудника "Микрохирургии глаза" Алексея Паштаева. По версии следствия, последнее время Наталья и Алексей жили вместе.
Мужчину задержали спустя 5 часов после обнаружения тела Миссис ПФО. 5 мая Тимирязевский районный суд Москвы арестовал Пашаева на 2 месяца.
Как сообщалось ранее, похороны Натальи Маурер прошли 7 мая в Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области. У нее остались трое детей.
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