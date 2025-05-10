Кишечную палочку нашли в масле и мороженом нижегородские микробиологи Общество

В девяти пробах молочной продукции из 329 были выявлены бактерии группы кишечной палочки, плесень и другие нарушения. Исследования провели микробиологи Нижегородской испытательной лаборатории, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

С 9 января по 30 апреля специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ВНИИЗЖ провели 922 исследования на наличие опасных бактерий и ГМО. За это время были проанализированы 329 проб молока и молочной продукции.

Так, в сыром коровьем молоке выявлено превышение соматических клеток. Показатели выше нормы свидетельствуют о том, что у коровы был мастит – такое молоко опасно для употребления и может вызвать пищевое отравление.

Некоторые пробы молочной продукции не соответствовали требованиям по содержанию БГКП (бактерии группы кишечной палочки) и плесени. Речь о мороженом и сливочном масле. А в твороге вовсе нашли плесень.

Результаты исследований направлены в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Ранее НИА"Нижний Новгород" сообщало о подозрительной говядине, которую обнаружили в Нижегородской области.