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Общество

Кишечную палочку нашли в масле и мороженом нижегородские микробиологи

12 мая 2025 10:37  [167] Общество
Нижегородские микробиологи обнаружили плесень и бактерии кишечной палочки в молочке

В девяти пробах молочной продукции из 329 были выявлены бактерии группы кишечной палочки, плесень и другие нарушения. Исследования провели микробиологи Нижегородской испытательной лаборатории, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

С 9 января по 30 апреля специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ВНИИЗЖ провели 922 исследования на наличие опасных бактерий и ГМО. За это время были проанализированы 329 проб молока и молочной продукции.

Так, в сыром коровьем молоке выявлено превышение соматических клеток. Показатели выше нормы свидетельствуют о том, что у коровы был мастит – такое молоко опасно для употребления и может вызвать пищевое отравление. 

Некоторые пробы молочной продукции не соответствовали требованиям по содержанию БГКП (бактерии группы кишечной палочки) и плесени. Речь о мороженом и сливочном масле. А в твороге вовсе нашли плесень. 

Результаты исследований направлены в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Ранее НИА"Нижний Новгород" сообщало о подозрительной говядине, которую обнаружили в Нижегородской области.

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Теги:
Исследование Россельхознадзор
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