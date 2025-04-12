Подозрительную замороженную говядину нашли в Нижегородской области

В Нижегородской области специалисты Россельхознадзора зафиксировали нарушения при оформлении документов на замороженное мясо. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального надзорного ведомства.
Как установили инспекторы, представитель компании "Азбука Фуд Трейд" оформил транспортный сертификат на говядину, при этом изменив данные о владельце продукции. Однако документы, подтверждающие происхождение мяса, ранее были аннулированы из-за несоответствия требованиям безопасности и качества.
Несмотря на это, новый владелец принял ветеринарный сопроводительный документ, и продукция, утратившая прослеживаемость, была направлена в торговые точки Нижегородской области, а также в сферу общественного питания во Владимирской области.
Такие действия нарушают порядок оформления ветеринарных документов и создают риски для потребителей.
Уполномоченным лицам направлены уведомления о допущенных нарушениях. Информация о перемещении продукции передана в территориальные управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.
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