Нижегородцам объяснили, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний Общество

С 12 по 18 мая в России проходит Неделя борьбы с артериальной гипертонией и приверженности назначенной врачом терапии. По такому случаю главврач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая напомнила нижегородцам о важности регулярного контроля артериального давления для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике регионального минздрава, артериальное давление — один из ключевых показателей здоровья сердца и сосудов. Оно измеряется двумя значениями: верхним (систолическим), которое отражает давление крови в момент сокращения сердца, и нижним (диастолическим), фиксирующим давление в сосудах между ударами сердца.

Нормальные значения давления зависят от возраста, пола и индивидуальных особенностей организма. У детей дошкольного возраста оно обычно составляет около 80/50 мм рт. ст., у подростков — 110/70 мм рт. ст. С возрастом давление постепенно повышается, но в среднем не должно превышать 120/80 мм рт. ст. Показатели выше 140/90 мм рт. ст. считаются повышенными.

Повышенное давление называется гипертонией, а пониженное — гипотонией. Оба состояния представляют опасность и требуют наблюдения и лечения. Особенно важно следить за давлением людям старше 40 лет, беременным женщинам, пациентам с хроническими заболеваниями сердца, почек, сахарным диабетом, а также тем, у кого есть наследственная предрасположенность к гипертонии.

Своевременное выявление и лечение гипертонии позволяют избежать тяжёлых осложнений, в том числе инсульта, инфаркта и других сосудистых катастроф.

К числу факторов риска, которые можно контролировать, относятся: несбалансированное питание (избыток соли, насыщенных и трансжиров, недостаток овощей и фруктов); малоподвижный образ жизни; курение и злоупотребление алкоголем; избыточный вес и ожирение.

Существуют и неконтролируемые факторы риска, такие как наследственность, возраст старше 65 лет, а также наличие сопутствующих заболеваний — например, сахарного диабета или болезней почек.

Симптомы гипертонии могут проявляться в виде головных болей, особенно по утрам; носовых кровотечений; нарушений сердечного ритма; ухудшения зрения; шума или звона в ушах.

При тяжёлой форме гипертонии могут наблюдаться: слабость; тошнота и рвота; спутанность сознания; внутреннее напряжение; боли в груди; дрожь в мышцах.

Единственный способ диагностировать гипертонию — это измерение артериального давления. Процедура быстрая, безболезненная и может проводиться как в медицинских учреждениях, так и дома с помощью автоматических тонометров. Однако специалисты напоминают: хотя домашний контроль полезен, полноценную оценку риска и состояния здоровья должен проводить врач минимум раз в год в рамках диспансеризации или профилактического осмотра.

Гипертония опасна не только высоким давлением, но и последствиями для сердечно-сосудистой системы. Повышенное давление снижает эластичность артерий, ухудшает кровоснабжение сердца и может привести к: стенокардии (боли в груди); инфаркту миокарда (гибели клеток сердечной мышцы из-за кислородного голодания); сердечной недостаточности (снижение способности сердца перекачивать кровь); аритмии, которая в тяжёлых случаях может закончиться внезапной смертью.

Кроме того, гипертония может стать причиной инсульта — из-за разрыва или закупорки сосудов головного мозга, а также привести к почечной недостаточности в результате повреждения почек.

Чтобы снизить риск развития гипертонии и её осложнений, специалисты рекомендуют: ограничить потребление соли до 5 граммов в сутки;

увеличить количество овощей и фруктов в рационе; заниматься физической активностью на регулярной основе; отказаться от курения; ограничить употребление алкоголя; избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров; исключить из питания трансжиры или свести их употребление к минимуму.

Людям с уже диагностированной артериальной гипертонией необходимо дополнительно: контролировать уровень стресса; регулярно измерять давление; проходить лечение основного заболевания и сопутствующих патологий.

Измерение артериального давления следует проводить в спокойной обстановке, после пятиминутного отдыха. Его лучше выполнять до приёма пищи, лекарств или физической активности. Во время процедуры не рекомендуется разговаривать. Оптимально делать 2–3 измерения с интервалом в 15 минут, а среднее значение записывать в дневник самоконтроля.

Врач добавила, что регулярное наблюдение за своим здоровьем и соблюдение профилактических рекомендаций помогут нижегородцам сохранить здоровье сердца и избежать серьёзных последствий гипертонии.

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