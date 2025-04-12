Нижегородцам рассказали все, что нужно знать о донорстве крови Общество

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Каждый день кто-то в мире нуждается в переливании крови — после аварий, операций, при онкологических заболеваниях, родах или тяжелых инфекциях. И каждый день тысячи людей добровольно приходят на станции переливания, чтобы отдать часть себя — буквально — ради чьего-то спасения. Эти люди — доноры. 20 апреля в России отмечается Национальный день донора, и это отличный повод напомнить, почему донорство важно, безопасно и доступно практически каждому.

Кто может стать донором?

Донором может стать любой здоровый гражданин России старше 18 лет. Важно, чтобы вес донора был не менее 50 кг, а общее состояние здоровья позволяло переносить процедуру без вреда. Перед сдачей крови вас обязательно осмотрит врач, измерит давление, пульс, температуру, оценит общее самочувствие.

Безопасно ли это?

Да. Сегодня донорство — это абсолютно безопасная процедура. Все инструменты, иглы и системы для забора крови — одноразовые и стерильные. Их вскрывают прямо при вас, а после использования утилизируют. Риск заражения исключён.

Сколько времени это занимает?

Сдача цельной крови занимает около 10-15 минут. Если вы сдаёте компоненты крови (например, плазму или тромбоциты), процедура может длиться до полутора часов. Но в любом случае — это не больше, чем поход в кино. А результат — спасённая жизнь.

Как подготовиться к донации?

Чтобы ваша кровь была максимально полезной, а вы сами чувствовали себя хорошо, соблюдайте простые правила:

За двое суток исключите из рациона жирное, острое, молочное, яйца, орехи, копчёности и алкоголь.

Накануне — лёгкий ужин, утром — лёгкий завтрак (чай, сухарики, отварные овощи).

Не курите за два часа до и после процедуры.

Обязательно выспитесь и не приходите сдавать кровь после ночной смены или бессонной ночи.

Какие анализы делают перед сдачей?

Никаких дополнительных анализов заранее сдавать не нужно. На станции переливания вам возьмут кровь из пальца, чтобы определить уровень гемоглобина, группу крови, резус-фактор и проверить на инфекции. Только после этого врач примет решение о допуске к донации.

Почему важно прийти снова?

После первой сдачи крови часть компонентов, в частности плазма, отправляется на карантинное хранение — её замораживают при температуре ниже -25°С на 120 дней. Чтобы эту плазму можно было использовать, донору необходимо пройти повторное обследование или сдать кровь ещё раз. Это делается для подтверждения вирусной безопасности. Если донор не приходит повторно, плазма не используется.

Как часто можно сдавать кровь?

Мужчины могут сдавать цельную кровь до пяти раз в год, женщины — до четырёх. Между донациями должно пройти не менее 60 дней. Это необходимо для восстановления организма и сохранения здоровья самого донора.

Кому нельзя быть донором?

Есть абсолютные противопоказания, при которых человек не может быть донором никогда — это ВИЧ, гепатиты B и C, туберкулёз, онкология, болезни крови, тяжёлые сердечно-сосудистые заболевания. Есть и временные ограничения:

после удаления зуба — 10 дней,

после татуировки, пирсинга или иглоукалывания — 1 год,

после ОРВИ, гриппа или ангины — 1 месяц после выздоровления,

после менструации — 5 дней,

после родов — 1 год, после окончания лактации — 3 месяца.

Почему донорство — это важно?

Каждая донация может спасти до трёх жизней. Донорская кровь используется при лечении онкологических больных, в реанимациях, при тяжёлых родах, травмах и операциях. Это — реальная помощь, которую может оказать практически каждый.

Кроме того, донорство полезно и самому донору: оно стимулирует обновление крови, улучшает иммунитет и помогает отслеживать состояние здоровья — ведь перед каждой донацией вы проходите мини-обследование.

Где можно сдать кровь в Нижнем Новгороде?

В Нижнем Новгороде работает Нижегородская областная станция переливания крови (улица Родионова, 190). Также в городе регулярно проходят выездные донорские акции. Подробную информацию можно получить на сайте станции или по телефону горячей линии.