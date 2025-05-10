Опубликованы графики отключения горячей воды в Ленинском и Автозаводском районах

В июле и августе 2025 года в Нижнем Новгороде планируются масштабные отключения горячей воды.
Как сообщается на сайте "Волгаэнергосбыт", горячей воды в Ленинском районе не будет почти две недели – с 2 по 15 июля. Отключения коснутся домов на проспекте Ленина, улицам Героя Попова, Таганской, Глеба Успенского и другим. Также горячей воды не будет в школе №180, больнице №33 и ряде детсадов. Конкретные даты и адреса можно посмотреть в списках на сайте ресурсоснабжающей организации.
В Автозаводском районе горячей воды не будет с 23 июля по 5 августа. Отключения коснуться жителей домов на улицах Старых производственников, Прыгунова, Дьяконова, Львовской и других. Без горячего водоснабжения также останутся соцобъекты – школы, детсады и больницы. Список адресов в Автозаводе также есть на сайте компании.
Отключение горячей воды – необходимая мера. В установленные сроки коммунальщики проведут профилактический ремонт теплосетей и центральных тепловых пунктов.
Ранее сообщалось, что "Теплоэнерго" опубликовало график отключений горячей воды в домах Нижнего Новгорода.
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