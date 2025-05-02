Опубликован график отключений горячей воды в квартирах нижегородцев

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"Теплоэнерго" опубликовало актуальные графики плановых отключений горячего водоснабжения. Информация представлена в виде онлайн-сервиса на официальном сайте teploenergo-nn.ru, с помощью которого жители Нижнего Новгорода могут узнать точные сроки проведения профилактических работ в конкретном доме.
Для получения сведений необходимо выбрать нужную улицу и номер дома из предложенного списка. Система автоматически отобразит даты отключения горячей воды, запланированные в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
В компании отметили, что плановые приостановки подачи горячей воды связаны с необходимостью проведения профилактического ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и сетей. Эти работы являются обязательной частью подготовки к осенне-зимнему периоду и направлены на обеспечение надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения.
"Теплоэнерго" обращает внимание горожан на то, что указанные сроки могут быть скорректированы. Поэтому рекомендуется регулярно проверять обновления информации на сайте.
В случае отсутствия адреса дома в сервисе "График отключений горячей воды", возможно, что данный объект обслуживается другой ресурсоснабжающей организацией. АО "Теплоэнерго" обеспечивает тепловыми ресурсами 53% потребителей Нижнего Новгорода, за исключением Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского районов. Уточнить своего поставщика можно по информации в платёжных документах за жилищно-коммунальные услуги.
Ранее глава Нижнего Новгорода сообщил об отключении отопления с 5 мая, данный процесс займет несколько дней.
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