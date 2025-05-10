Жители Нижегородской области отдают предпочтение российским медикаментам Общество

Цифровая экосистема МТС и центр аналитики и исследований МТС AdTech провели исследование спроса на лекарственные препараты среди жителей Нижегородской области. Опрос выявил высокий уровень доверия нижегородцев к отечественным лекарствам: 96% респондентов признают российские препараты достойной заменой импортным аналогам. Каждый третий опрошенный готов рекомендовать российские препараты или российские аналоги зарубежных препаратов знакомым и близким.

Среди особенностей покупки медикаментов жителями Нижегородской области выделяется рост популярности цифровых платформ. Согласно исследованию, 20% нижегородцев приобретают медикаменты на маркетплейсах с самовывозом или доставкой. Около половины нижегородцев — заказывают медикаменты онлайн с самовывозом в аптеках. Тренд роста покупок онлайн постепенно укрепляется.

Чаще всего жители Нижегородской области покупают лекарства при появлении первых признаков болезни, так поступает 31% опрошенных, 22% приобретает препараты только после рекомендации врача. 19% опрошенных закупают медикаменты для пополнения домашней аптечки «про запас». В профилактических целях – 13%, тогда как приобретение медикаментов для лечения хронических заболеваний отметили 14% респондентов.

Периодичность покупок показывает, что 60% жителей области приобретают лекарства ежемесячно. Средний чек на лекарственные препараты для 86% жителей региона не превышает 3000 рублей в месяц.

«Изучение потребительского поведения в вопросах покупки лекарственных препаратов позволяет видеть тренды и, ориентируясь на них, выстраивать более точную коммуникацию с разными группами целевых аудиторий. Данные опроса показывают, что россияне доверяют российским препаратам и готовы их рекомендовать. Это говорит о том, что отечественным фармкомпаниям можно строить свои рекламные сообщения в том числе с акцентом на этот факт. С точки зрения использования технологий, мы видим растущий спрос на рекламные кампании, запущенные на данных Big Data, которые позволяют сегментировать целевые аудитории более точно: не только по социально-демографическим параметрам, но и по паттернам покупательского поведения. Например, на обезличенных данных партнеров Магнит Аптека и ОФД можно таргетировать рекламу на потребителей, которые покупают те или иные лекарственные препараты», — отмечает коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в марте 2025 года.