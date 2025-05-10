Что известно об убитой участнице "Миссис Россия" Наталье Маурер Культура и отдых

Фото: соцсети Натальи Маурер

В начале мая в Москве трагически погибла Наталья Маурер – скрипачка и участница конкурсов красоты из Нижнего Новгорода. Первое заявление о гибели девушки сделала сестра погибшей Василиса Фелькер. Следом пост в соцсетях разметил муж Натальи Артем Маурер: "Нет ничего страшнее понять, что не увидишь больше. А ведь последние слова были "Я люблю тебя". И она мне ответила: "И я тебя люблю"".

Близкие не стали раскрывать детали случившегося, но отметили: девушка погибла скоропостижно и трагически. Вскоре появились подробности от журналистов. По данным Baza, в смерти нижегородки подозревается ее знакомый хирург Алексей Паштаев. По версии следствия, они вместе жили в многоэтажке на Дубнинской улице в Москве.

Сейчас в отношении хирурга возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Паштаеву может грозить до 15 лет лишения свободы.

Наталья Маурер (в девичестве – Боска) родилась в 1984 году в Нижнем Новгороде. В родном городе девушка была известна как талантливая скрипачка. Увлечение скрипкой пришло еще в детстве.

"У нас в детском саду была музыкальный работник, и она на одном утреннике сыграла на скрипке. И потом она пришла в нашу школу и набрала класс – в нем были и мы с сестрой", –рассказала Наталья в одном из интервью.

Ближе к выпускному сестры Боска решили связать свою жизнь с музыкой и после 9 класса поступили в музыкальное училище. Учеба продолжилась в Чебоксарах. После окончания университета Наталья вернулась в Нижний Новгород и здесь встретила будущего мужа – солиста Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Артема Маурера.

Также Наталья – участница конкурсов красоты разного уровня. Дебют состоялся в 2019 году на конкурсе "Миссис Нижний Новгород", и сразу удачно: девушка стала одной из победительниц и получила титул "Миссис ПФО". Участие в региональном этапе позволило Наталье выйти на всероссийский уровень "Миссис Россия".

"Участвовать в конкурсе красоты я мечтала еще с детства, параметры, рост и внешность позволяли, но мама не разрешала Я пришла на Миссис Нижний Новгород 2019, чтобы на личном примере показать, что заниматься искусством, быть многодетной мамой и участвовать в конкурсе красоты - это реально и очень круто", – писала Наталья в своих соцсетях.

У скрипачки осталось трое детей – сыновья 19 и 7 лет, а также дочка 10 лет.