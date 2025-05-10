Георгиевская лента
Мэппинг, посвящённый героизму советского народа, покажут на Кремле
Опубликовано видео авиашоу в честь Дня Победы
Выставки ко Дню Победы: куда сходить и что посмотреть
Нижегородские депутаты — о подвигах своих родных в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
12 мая 2025 14:36  [4] Что известно об убитой участнице "Миссис Россия" Наталье Маурер
12 мая 2025 09:25  [312] Глеб Никитин сводил семью на нижегородские выставки о войне
10 мая 2025 17:11  [565] Нижний Новгород отметил 80-летие Победы парадами, концертами и шоу Авербуха
10 мая 2025 15:19  [781] "Дети в восторге": Сергей Безруков показал семье Нижний Новгород
10 мая 2025 13:30  [540] Из Нижнего Новгорода запустили водные туры к замку Шереметевых в Марий Эл
10 мая 2025 09:15  [821] Сергей Безруков дал концерт в Нижнем Новгороде к 80-летию Победы
08 мая 2025 17:07  [673] 69% нижегородцев поддержали длинные майские выходные
08 мая 2025 10:50  [520] Мастеров и руководителей предприятий НХП приглашают к участию в Российской премии "На_родном"
08 мая 2025 08:00  [762] 30 млн рублей выделено на проведение Форума креативных территорий в Нижнем Новгороде
07 мая 2025 18:13  [617] Подаренные нижегородцами инструменты помогли юным музыкантам из Харцызска победить в конкурсе
Культура и отдых

Что известно об убитой участнице "Миссис Россия" Наталье Маурер

12 мая 2025 14:36  [3] Культура и отдых
Что известно об убитой участнице Миссис Россия Наталье Маурер

Фото: соцсети Натальи Маурер

В начале мая в Москве трагически погибла Наталья Маурер – скрипачка и участница конкурсов красоты из Нижнего Новгорода. Первое заявление о гибели девушки сделала сестра погибшей Василиса Фелькер. Следом пост в соцсетях разметил муж Натальи Артем Маурер: "Нет ничего страшнее понять, что не увидишь больше. А ведь последние слова были "Я люблю тебя". И она мне ответила: "И я тебя люблю"".

Близкие не стали раскрывать детали случившегося, но отметили: девушка погибла скоропостижно и трагически. Вскоре появились подробности от журналистов. По данным Baza, в смерти нижегородки подозревается ее знакомый хирург Алексей Паштаев. По версии следствия, они вместе жили в многоэтажке на Дубнинской улице в Москве.

Сейчас в отношении хирурга возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Паштаеву может грозить до 15 лет лишения свободы.

Наталья Маурер (в девичестве – Боска) родилась в 1984 году в Нижнем Новгороде. В родном городе девушка была известна как талантливая скрипачка. Увлечение скрипкой пришло еще в детстве.

"У нас в детском саду была музыкальный работник, и она на одном утреннике сыграла на скрипке. И потом она пришла в нашу школу и набрала класс – в нем были и мы с сестрой", –рассказала Наталья в одном из интервью.

Ближе к выпускному сестры Боска решили связать свою жизнь с музыкой и после 9 класса поступили в музыкальное училище. Учеба продолжилась в Чебоксарах. После окончания университета Наталья вернулась в Нижний Новгород и здесь встретила будущего мужа – солиста Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Артема Маурера.

Также Наталья – участница конкурсов красоты разного уровня. Дебют состоялся в 2019 году на конкурсе "Миссис Нижний Новгород", и сразу удачно: девушка стала одной из победительниц и получила титул "Миссис ПФО". Участие в региональном этапе позволило Наталье выйти на всероссийский уровень "Миссис Россия".

"Участвовать в конкурсе красоты я мечтала еще с детства, параметры, рост и внешность позволяли, но мама не разрешала Я пришла на Миссис Нижний Новгород 2019, чтобы на личном примере показать, что заниматься искусством, быть многодетной мамой и участвовать в конкурсе красоты - это реально и очень круто", – писала Наталья в своих соцсетях.

У скрипачки осталось трое детей – сыновья 19 и 7 лет, а также дочка 10 лет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музыка Смертность Убийство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph