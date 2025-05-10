Нижегородцев приглашают на ярмарку вакансий "Служу Отечеству!" Афиша

Фото: Александр Воложанин

17 мая с 11:00 до 15:00 на территории Нижегородской ярмарки пройдет ярмарка вакансий "Служу Отечеству!" (6+), сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.

В мероприятии примут участие представители СУ СК Российской Федерации по Нижегородской области, Приволжского таможенного управления, ГУФСИН России по Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области, УФНС России по Нижегородской области, Прокуратуры Нижегородской области, ГУ МВД России по Нижегородской области, УГИБДД ГУМВД России по Нижегородской области, ГУ Минюста России по Нижегородской области, а также Военного комиссариата Нижегородской области.

Соискатели смогут пройти прямое собеседование с работодателями по вопросам трудоустройства, ознакомиться с льготами, характером и условиями работы, задать уточняющие вопросы работодателю напрямую и оставить свое резюме.

В рамках ярмарки всех пришедших ждут показательные выступления спецподразделений, мастер-классы, праздничный концерт. Кроме того, в программе конкурсы для взрослых и детей.