Прощание с реаниматологом Александром Петровым пройдет в Нижнем Новгороде 14 мая

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Опытнейший нижегородский врач-реаниматолог Александр Петров умер 12 мая. Ему было 67 лет, сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
По данным источника, Александр Евгеньевич посвятил медицине более четырех десятков лет. С 1988 по 2019 год трудился в инфекционной больнице №23 на Автозаводе.
"Его знания, опыт и самоотверженность спасли множество жизней", - подчеркнул Никонов.
Близкие отзываются о нем, как о душевном и отзывчивом человеке. А коллеги-медики - как о блестящем враче.
Церемония прощания пройдет на улице Марата,19 14 мая в 10:45.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Александра Петрова.
Напомним, что 12 мая стало известно о кончине известного литературоведа Иване Кузьмичеве.
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