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Общество

Прощание с реаниматологом Александром Петровым пройдет в Нижнем Новгороде 14 мая

13 мая 2025 09:44  [410] Общество
Прощание с реаниматологом Александром Петровым пройдет в Нижнем Новгороде 14 мая

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Опытнейший нижегородский врач-реаниматолог Александр Петров умер 12 мая. Ему было 67 лет, сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале. 

По данным источника, Александр Евгеньевич посвятил медицине более четырех десятков лет. С 1988 по 2019 год трудился в инфекционной больнице №23 на Автозаводе. 

"Его знания, опыт и самоотверженность спасли множество жизней", - подчеркнул Никонов. 

Близкие отзываются о нем, как о душевном и отзывчивом человеке. А коллеги-медики - как о блестящем враче. 

Церемония прощания пройдет на улице Марата,19 14 мая в 10:45. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Александра Петрова. 

Напомним, что 12 мая стало известно о кончине известного литературоведа Иване Кузьмичеве. 

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Теги:
Врачи Некролог
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