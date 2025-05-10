Прощание с реаниматологом Александром Петровым пройдет в Нижнем Новгороде 14 мая Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Опытнейший нижегородский врач-реаниматолог Александр Петров умер 12 мая. Ему было 67 лет, сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По данным источника, Александр Евгеньевич посвятил медицине более четырех десятков лет. С 1988 по 2019 год трудился в инфекционной больнице №23 на Автозаводе.

"Его знания, опыт и самоотверженность спасли множество жизней", - подчеркнул Никонов.

Близкие отзываются о нем, как о душевном и отзывчивом человеке. А коллеги-медики - как о блестящем враче.

Церемония прощания пройдет на улице Марата,19 14 мая в 10:45.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Александра Петрова.

Напомним, что 12 мая стало известно о кончине известного литературоведа Иване Кузьмичеве.