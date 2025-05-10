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Культура и отдых

Известный литературовед умер в Нижнем Новгороде

12 мая 2025 15:59  [46] Культура и отдых
Известный литературовед умер в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ННГУ

Не стало Ивана Кирилловича Кузьмичёва — выдающегося литературоведа, фронтовика и многолетнего преподавателя филологического факультета Университета Лобачевского. Он скончался на 102-м году жизни, сообщили в пресс-службе вуза.

Иван Кириллович был заслуженным деятелем науки РФ, доктором филологических наук, заслуженным профессором кафедры русской литературы XX века Института филологии и журналистики. Его имя неразрывно связано с развитием гуманитарного образования в Нижнем Новгороде, а его вклад в отечественное литературоведение трудно переоценить.

Кузьмичёв родился 3 августа 1923 года в деревне Клюкино Семёновского уезда Нижегородской губернии. После окончания Семёновского педагогического училища начал обучение в Горьковском учительском институте, но уже в 1941 году ушёл добровольцем на фронт.

Во время Великой Отечественной войны он сражался на Сталинградском и Южном фронтах, позднее — в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов участвовал в освобождении Украины, а также в боях за Будапешт и Вену. Был контужен. Награждён орденом Отечественной войны II степени и рядом медалей, в том числе "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией".

После войны Иван Кузьмичёв с отличием окончил историко-филологический факультет Горьковского педагогического института, а затем — аспирантуру. В 1950-х годах начал преподавательскую деятельность, которая стала делом всей его жизни. С 1962 года возглавлял историко-филологический факультет, а позже на протяжении двух десятилетий руководил кафедрой русской литературы XX века.

В вузе отмечают, что он был не только педагогом, но и активным общественным деятелем — избирался депутатом Горьковского городского совета народных депутатов. Его научные интересы охватывали широкий круг тем: от теории литературных жанров до горьковедения. За свою жизнь опубликовал около 150 научных работ и более 20 книг.

Прощание с Иваном Кузьмичёвым состоится во вторник, 13 мая 2025 года, в 9:45 в ритуальном зале Бугровского кладбища (вход со стороны улицы Пушкина).

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Ивана Кузьмичёва.

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