Нижегородский производитель электротехнической продукции присоединился к федеральному проекту "Производительность труда" Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

Нижегородский электротехнический завод (Нижегородский ЭТЗ, производитель электрической распределительной и регулирующей аппаратуры) стал 281-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в регионе. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

«В Нижегородской области пять производителей электрической распределительной и регулирующей аппаратуры используют инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Некоторые компании уже прошли полный цикл внедрения бережливых технологий и показали достойные результаты: выработка на пилотных участках этих предприятий выросла не менее чем на 10 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты в течение шести месяцев проведут в ООО «Нижегородский ЭТЗ» необходимые мероприятия по нацпроекту. Совместно с командой предприятия они выберут пилотный поток, проанализируют рабочие процессы, выявят и устранят «узкие места». Параллельно будет проходить обучение сотрудников основам бережливого производства.

С 2019-го по 2024 год внедрение принципов производственной системы происходило в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках одноименного федерального проекта нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Для того чтобы стать участников федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.