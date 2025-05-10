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Культура и отдых

Театр патриотической драматургии создадут в Москве по просьбе Прилепина

13 мая 2025 14:58  [37] Культура и отдых
Театр патриотической драматургии создадут в Москве по просьбе Прилепина

Фото: Александр Воложанин

Президент Владимир Путин поручил разработать проект нового театра в Москве, основной задачей которого станет популяризация пьес патриотической направленности.

На мартовском заседании Совета по культуре и искусству нижегородский писатель и общественный деятель Захар Прилепин обратил внимание на отсутствие в столице театральных площадок, где бы ставились пьесы современных авторов, в том числе, посвященные событиям специальной военной операции на Украине. Прилепин предложил создать отдельный театр для Союза писателей России, в репертуаре которого были бы постановки, отражающие актуальные темы и вызовы времени. По его словам, такие пьесы "касаются сегодняшнего дня" и нуждаются в отдельной сцене.

Президент поддержал идею и пообещал обсудить ее с профильными ведомствами, что в итоге вылилось в официальное поручение.

Как сообщается на сайте kremlin.ru, реализация инициативы возложили на мэра Москвы Сергея Собянина, министра культуры Ольгу Любимову и помощника президента Владимира Мединского. Кроме того, в создании театра примут участие Союз писателей России и президентский Совет по культуре и искусству.

Согласно распоряжению, отчет о ходе выполнения поручения должен быть представлен до 30 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что нижегородский писатель Захар Прилепин был отмечен благодарностью президента РФ.

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Теги:
Владимир Путин Захар Прилепин Театр
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