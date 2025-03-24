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Происшествия

Прилепин призвал Путина обсудить ротацию мобилизованных на СВО

26 марта 2025 09:22  [207] Происшествия
Прилепин призвал Путина обсудить ротацию мобилизованных на СВО

Нижегородский писатель, политик и подполковник Росгвардии Захар Прилепин поднял перед президентом России Владимиром Путиным вопрос о необходимости ротации мобилизованных. Как сообщается на сайте Кремля, это произошло 25 марта во время заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству.  

Прилепин отметил, что для военнослужащих, которые отправились в зону СВО в числе первых, длительное пребывание на фронте без возможности регулярного возвращения к семьям стало серьезным испытанием. По его словам, уже три года эти люди находятся вдали от родных, и даже предусмотренные отпуска не меняют ситуации. Он подчеркнул, что близким военнослужащих — матерям, женам и детям — крайне тяжело, а слова поддержки уже исчерпаны.  

Путин подтвердил, что этот вопрос остается в поле внимания Минобороны. Президент заверил, что власти не оставляют его без внимания, но решения будут приниматься с учетом оперативной обстановки на линии боевого соприкосновения.

Ранее Прилепин заявил о намерении вернуться на СВО. Только сначала надо окончательно восстановиться после покушения, совершенного на него в Нижегородской области.

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Теги:
Владимир Путин Захар Прилепин СВО
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