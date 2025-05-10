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Происшествия

Грузовой поезд насмерть сбил женщину под Нижним Новгородом

14 мая 2025 10:13  [97] Происшествия
Грузовой поезд насмерть сбил женщину под Нижним Новгородом

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Центрального МСУТ СКР

В Нижегородской области сотрудники Следственного комитета на транспорте начали проверку по факту гибели женщины, попавшей под поезд на железной дороге.

Трагедия произошла 14 мая на станции Линда. По предварительной информации, местная жительница пересекала железнодорожные пути в неустановленном месте, когда на неё наехал грузовой состав.

Машинист поезда заметил человека на путях и предпринял экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

Межрегиональное следственное управление СК РФ инициировало доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (статья 263 УК РФ).

В настоящее время проводится комплекс первоочередных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи выясняют, почему женщина оказалась на путях и были ли соблюдены все меры безопасности со стороны железнодорожников.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области мужчину насмерть сбила электричка.

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Теги:
Железная дорога несчастный случай поезд
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