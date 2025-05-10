Прямое авиасообщение планируют открыть между Россией и Малайзией

Россия и Малайзия активно работают над организацией прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления по итогам переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщает телеканал "360".
Путин подчеркнул, что запуск прямого авиасообщения станет важным шагом для развития деловых и гуманитарных связей между двумя государствами. Он также отметил, что это решение откроет новые возможности для взаимодействия в различных сферах.
14 мая в Кремле состоялась рабочая встреча Путина и Ибрагима. В ходе переговоров лидеры обсудили перспективы сотрудничества в газовой отрасли и сфере мирного атома. Они также рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня. В результате встречи были определены конкретные шаги для укрепления партнёрства между Россией и Малайзией в будущем.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Москву накануне переговоров. Его официальный визит в Россию продлится до 16 мая, в течение которого будут продолжены переговоры и обсуждены дополнительные направления сотрудничества.
Напомним, что авиасообщение между Россией и Абхазией возобновилось в мае этого года после длительного перерыва. В Сухум летают самолеты из Москвы, а также из Нижнего Новгорода. Первый нижегородский самолёт прибыл в столицу Абхазии Сухум вечером 13 мая.
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