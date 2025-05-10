Георгиевская лента
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 мая 2025 17:42  [120] Эксперты одобрили строительство трех домов по КРТ в Ольгине
14 мая 2025 17:26  [103] Прямое авиасообщение планируют открыть между Россией и Малайзией
14 мая 2025 17:21  [84] Два занятия для нижегородских родителей в рамках проекта "ЛекториУМ" запланированы в мае
14 мая 2025 16:39  [151] Осужденного за взятки экс-главу нижегородского Росприроднадзора не пускают на СВО
14 мая 2025 15:57  [172] Высокоскоростной интернет заработал еще в трех нижегородских деревнях
14 мая 2025 15:26  [157] Нижегородские врачи прооперировали конькобежку Викторию Прыгунову
14 мая 2025 14:55  [243] Два дома изымают для расселения на улице Самочкина в Нижнем Новгороде
14 мая 2025 14:45  [132] Диетолог Дарья Русакова объяснила, почему картошка фри так опасна для детей
14 мая 2025 14:40  [181] Трамвай №19 возвращается на улицу Бекетова с 16 мая
14 мая 2025 14:33  [178] Глава отдела миграции в Павлове избежала наказания: срок давности дела истек
Общество

Прямое авиасообщение планируют открыть между Россией и Малайзией

14 мая 2025 17:26  [103] Общество
Прямое авиасообщение планируют открыть между Россией и Малайзией

Россия и Малайзия активно работают над организацией прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления по итогам переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщает телеканал "360".

Путин подчеркнул, что запуск прямого авиасообщения станет важным шагом для развития деловых и гуманитарных связей между двумя государствами. Он также отметил, что это решение откроет новые возможности для взаимодействия в различных сферах.

14 мая в Кремле состоялась рабочая встреча Путина и Ибрагима. В ходе переговоров лидеры обсудили перспективы сотрудничества в газовой отрасли и сфере мирного атома. Они также рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня. В результате встречи были определены конкретные шаги для укрепления партнёрства между Россией и Малайзией в будущем.

Премьер-министр Малайзии прибыл в Москву накануне переговоров. Его официальный визит в Россию продлится до 16 мая, в течение которого будут продолжены переговоры и обсуждены дополнительные направления сотрудничества.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Абхазией возобновилось в мае этого года после длительного перерыва. В Сухум летают самолеты из Москвы, а также из Нижнего Новгорода. Первый нижегородский самолёт прибыл в столицу Абхазии Сухум вечером 13 мая.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Международное сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных