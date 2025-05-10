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Общество

Первый рейс из Нижнего Новгорода в Сухум прибыл в столицу Абхазии

14 мая 2025 09:46  [123] Общество
Первый рейс из Нижнего Новгорода в Сухум прибыл в столицу Абхазии

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Юрия Шалабаева

Выполнен первый прямой рейс из Нижнего Новгорода в Сухум. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев.

Он опубликовал кадры из аэропорта Сухума, где самолет встретили вечером 13 мая традиционным водным салютом. 

Отметим, что авиасообщение между Россией и Абхазией возобновилось в мае. В Сухум летают самолеты из Москвы, а теперь и из Нижнего Новгорода. 

Ранее сообщалось, что рейсы на нижегородском направлении будет выполнять авиакомпания "Икар" на самолетах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажиров. Затраты перевозчику частично субсидирует нижегородская мэрия.

Добавим, что осенью 2024 года Нижний Новгород и Сухум стали городами-побратимами. 

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки
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