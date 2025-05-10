Два занятия для нижегородских родителей в рамках проекта "ЛекториУМ" запланированы в мае Общество

Фото: центр "Вега"

Два бесплатных занятия проекта «ЛекториУМ – делаем родителей талантливыми» проведут для нижегородцев в конце мая. Это полезные лекции от экспертов в области семейных отношений и раннего развития, которые помогут взрослым усовершенствовать навыки воспитания детей.

24 мая в региональном центре «Вега» пройдет лекция на тему «Этапы возрастного развития человека: от рождения до глубокой старости» (0+). Слушатели узнают, что происходит с нами на каждом этапе возрастного развития, как можно влиять на эти процессы, а также от чего зависит, вырастет ли ребенок уверенным или осторожным, смелым или робким. Участникам встречи расскажут, когда у детей закладывается фундамент таких важных качеств, как оптимизм, самостоятельность, инициативность, вера в себя, и как родители могут помочь им в этом.

Приглашенный лектор Алена Костина – психолог, системный семейный психотерапевт, автор и ведущая психологических программ для подростков и взрослых, мама троих детей.

«Основная цель нашего общения с родителями – рассмотреть ошибки, которые мы все совершаем в процессе воспитания детей, и найти пути их исправления. На нашей встрече мы не только обсудим наиболее распространенные заблуждения, но и поможем каждому участнику осознать свою точку взросления и психологический возраст, что станет важным подспорьем как в воспитании ребенка, так и в личностном развитии самих родителей», – отметила Алена Костина.

31 мая в «Веге» пройдет круглый стол «10 вопросов нейропсихологу». У гостей будет возможность в открытом или личном формате задать вопросы о воспитании и проблемах обучения детей. Спикером выступит Татьяна Грабова – педагог, эксперт, дефектолог, психолог, основатель и руководитель Семейного центра образования, развития и творчества «Светоч».

Во время лекций для детей, пришедших вместе с родителями, будет организована проектная игра «Город Л», которая нацелена на получение опыта проектной деятельности и умения работать в команде. Игра поможет развитию креативного и пространственного мышления, умения находить компромиссы.

Все мероприятия проекта проводятся бесплатно как для взрослых, так и для детей по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 35А (круглый павильон). Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Напомним, региональный центр «Вега» создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». С 2025 года работа центра ведется в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».