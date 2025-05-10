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Культура и отдых

Дом середины XIX века на Студеной улице отремонтируют в рамках "Том Сойер Феста"

14 мая 2025 19:45  [64] Культура и отдых
Дом середины XIX века на Студеной улице отремонтируют в рамках Том Сойер Феста

Фото: соцсети "Том Сойер Фест Нижний Новгород"

Дом №39 на улице Студеной начнут ремонтировать в рамках фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" (0+) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в социальных сетях проекта.

Здание середины XIX века принадлежит Елене Кармазиной — архитектору-реставратору и доценту ННГАСУ.

Напомним, "Том Сойер Фест" – это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров. Акция обращает внимание жителей на ценность исторической среды и объединяет неравнодушных жителей города. В 2018 году Нижний Новгород стал 23 городом России, присоединившимся к проекту.

План ремонта включает установку строительной туры, очистку фасада с помощью щеток, а также удаление старой штукатурки с цоколя здания.

Первые работы стартуют уже в эту пятницу, 16 мая, с 17:00 до 20:00. А в воскресенье, 18 мая, волонтеры соберутся с 12:00 до 15:00.

Сбор участников проходит в волонтерском центре на улице Короленко, 18. Присоединиться может любой желающий.

Ранее сообщалось, что дополнительные 30 млн рублей выделят на продолжение реставрационных работ в Доме купца Заплатина. 

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Теги:
Волонтеры Ремонтные работы Фестиваль
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