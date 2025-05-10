Дом середины XIX века на Студеной улице отремонтируют в рамках "Том Сойер Феста"

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Дом №39 на улице Студеной начнут ремонтировать в рамках фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" (0+) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в социальных сетях проекта.
Здание середины XIX века принадлежит Елене Кармазиной — архитектору-реставратору и доценту ННГАСУ.
Напомним, "Том Сойер Фест" – это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров. Акция обращает внимание жителей на ценность исторической среды и объединяет неравнодушных жителей города. В 2018 году Нижний Новгород стал 23 городом России, присоединившимся к проекту.
План ремонта включает установку строительной туры, очистку фасада с помощью щеток, а также удаление старой штукатурки с цоколя здания.
Первые работы стартуют уже в эту пятницу, 16 мая, с 17:00 до 20:00. А в воскресенье, 18 мая, волонтеры соберутся с 12:00 до 15:00.
Сбор участников проходит в волонтерском центре на улице Короленко, 18. Присоединиться может любой желающий.
Ранее сообщалось, что дополнительные 30 млн рублей выделят на продолжение реставрационных работ в Доме купца Заплатина.
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