Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 апреля 2025 10:00  [33] Реставрацию Дома Заплатина в Нижнем Новгороде продолжат за 30 млн рублей
26 апреля 2025 13:00  [537] Марка Эйдельштейна чуть не выгнали из театрального вуза из-за Голливуда
26 апреля 2025 10:08  [439] Фестиваль Intervals 2025 в Нижнем Новгороде привлёк гостей города
25 апреля 2025 19:04  [352] Более 143 тысяч детей смогут отдохнуть в нижегородских лагерях в 2025 году
25 апреля 2025 18:30  [440] Триумфальная арка XIX века может обойтись Нижнему Новгороду в 315 млн рублей
25 апреля 2025 17:10  [232] Команда АПЗ заняла 2 место на фестивале КВН "Кубок Пландина"
25 апреля 2025 16:30  [415] Арт-пространство "Хохлома" открылось в центре Нижнего Новгорода — фото
25 апреля 2025 16:23  [261] Рисунки победителей конкурса украсили призаводскую площадь в Арзамасе
25 апреля 2025 12:34  [611] Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 10:38  [1274] Памятник экс-главе "Красного Сормова" Николаю Жаркову открыли в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Реставрацию Дома Заплатина в Нижнем Новгороде продолжат за 30 млн рублей

27 апреля 2025 10:00  [33] Культура и отдых
Реставрацию Дома Заплатина в Нижнем Новгороде продолжат за 30 миллионов рублей

Фото: "Яндекс Панорама"

На продолжение реставрационных работ в Доме купца Александра Заплатина выделено 30 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Отметим, что здание является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили в 1910-1911 годах. 

Заказчиком выступает Минкульт РФ, источник финансирования - госбюджет. Заявки принимаются до 14 мая. 

Подрядчик, в частности, должен будет провести работы по восстановлению целостности кирпичной кладки, гидроизоляцию стен подвала и фундаментов и другие. Завершить их необходимо не позднее до 30 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что объект находится в стадии активной реставрации. На эти цели было выделено 65 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Реставрация
Поделиться:
Новости по теме
15 апреля 2025 19:16  [840] Владельца обязали восстановить здание XIX века в составе усадьбы в Лыскове
28 февраля 2025 08:00  [2295] Фасад еще одного исторического здания отремонтируют в Нижнем Новгороде
27 февраля 2025 15:03  [1152] Чиновники проверили ход реставрации Дома купца Заплатина в Нижнем Новгороде
29 января 2025 18:32  [957] Реставрация Литературного музея Горького завершится до конца 2025 года
09 апреля 2025 18:53  [2796] Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph