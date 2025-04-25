Реставрацию Дома Заплатина в Нижнем Новгороде продолжат за 30 млн рублей Культура и отдых

Фото: "Яндекс Панорама"

На продолжение реставрационных работ в Доме купца Александра Заплатина выделено 30 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Отметим, что здание является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили в 1910-1911 годах.

Заказчиком выступает Минкульт РФ, источник финансирования - госбюджет. Заявки принимаются до 14 мая.

Подрядчик, в частности, должен будет провести работы по восстановлению целостности кирпичной кладки, гидроизоляцию стен подвала и фундаментов и другие. Завершить их необходимо не позднее до 30 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что объект находится в стадии активной реставрации. На эти цели было выделено 65 млн рублей.