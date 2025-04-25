Реставрацию Дома Заплатина в Нижнем Новгороде продолжат за 30 млн рублей

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На продолжение реставрационных работ в Доме купца Александра Заплатина выделено 30 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Отметим, что здание является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили в 1910-1911 годах.
Заказчиком выступает Минкульт РФ, источник финансирования - госбюджет. Заявки принимаются до 14 мая.
Подрядчик, в частности, должен будет провести работы по восстановлению целостности кирпичной кладки, гидроизоляцию стен подвала и фундаментов и другие. Завершить их необходимо не позднее до 30 апреля 2026 года.
Ранее сообщалось, что объект находится в стадии активной реставрации. На эти цели было выделено 65 млн рублей.
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