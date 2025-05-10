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Культура и отдых

Нижегородский губернский оркестр с успехом выступил на Кипре

14 мая 2025 18:10  [69] Культура и отдых
Нижегородский губернский оркестр с успехом выступил на Кипре

Фото: Российский центр науки и культуры на Кипре

Музыкальный вечер, организованный в Российском центре науки и культуры в Никосии, стал настоящим культурным событием. 12 мая 2025 года Нижегородский губернский оркестр представил концертную программу под названием "Ночь в ритме хитов". Выступление стало ярким аккордом в рамках участия коллектива в международных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы.

На сцену вышли 33 музыканта, каждый из которых продемонстрировал высочайший уровень мастерства. С первых минут зал оказался погружён в атмосферу живого звука. Музыка звучала с таким эмоциональным накалом, что казалось, будто каждое произведение проживается вместе с публикой.

Программа концерта объединила известные композиции разных эпох и жанров — от легендарной "Dancing Queen" до проникновенной "Кукушки", от чувственной "Mercy" до глубокой "Матушки-земли". В звучании оркестра переплетались энергия, нежность, драма и светлая ностальгия.

Публика реагировала на каждую мелодию с восторгом: зрители аплодировали, подпевали и даже вставали с мест, не в силах усидеть под напором живого исполнения.

Дополнительную выразительность шоу придали танцевальные номера шоу-балета, сопровождавшие оркестр. Яркие костюмы, пластика и слаженность движений превратили концерт в настоящее синтетическое представление — симфонию света, движения и звука.

Кульминацией вечера стали любимые композиции "Мы желаем счастья" и "Видели ночь". Финальным аккордом стало поздравление маэстро Евгению Николаевичу Петрову, бессменному дирижёру и основателю оркестра, с днём рождения. Весь зал поднялся, аплодируя стоя.

В этот вечер Кипр стал частью большого культурного пространства России.

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Теги:
Концерты Музыка
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