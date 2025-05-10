Нижегородские власти предложили снизить налог для новых дата-центров Экономика

Власти Нижегородской области планируют ввести налоговые льготы для центров обработки данных (ЦОД), чтобы стимулировать развитие цифровой инфраструктуры в регионе.

Региональное министерство цифрового развития подготовило проект закона, предусматривающий 50-процентное снижение налога на имущество, используемое для размещения новых ЦОД. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу, которая завершится 21 мая.

Согласно инициативе, льгота будет распространяться на объекты, введённые в эксплуатацию после 1 декабря 2025 года. Таким образом, власти намерены поддержать инвестиции в строительство современных дата-центров.

На налоговое послабление смогут рассчитывать компании, чья основная деятельность связана с телекоммуникациями или информационными технологиями. Это позволит привлечь в регион профильных инвесторов и ускорить цифровую трансформацию экономики.

Ранее сообщалось, что два новых центра обработки данных появится в Нижегородской области.