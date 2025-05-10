Судно для добычи песка загорелось на Волге около Кстова Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

На одном из плавучих судов для добычи песка в акватории Волги вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

Инцидент произошел недалеко от Нижнего Новгорода - в Кстовском районе между селами Великий Враг и Безводное.

В результате инцидента огонь захватил площадь около 149 квадратных метров.

Однако экипажу судна удалось оперативно потушить возгорание еще до прибытия пожарных.

К счастью, в результате этого ЧП никто не пострадал. Судно осталось на плаву, угрозы затопления нет. Моторный отсек не поврежден.

В настоящее время специалисты выясняют причины случившегося.

Ранее сообщалось, что большегруз загорелся на обочине на Южном обходе Нижнего Новгорода.