Судно для добычи песка загорелось на Волге около Кстова

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На одном из плавучих судов для добычи песка в акватории Волги вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.
Инцидент произошел недалеко от Нижнего Новгорода - в Кстовском районе между селами Великий Враг и Безводное.
В результате инцидента огонь захватил площадь около 149 квадратных метров.
Однако экипажу судна удалось оперативно потушить возгорание еще до прибытия пожарных.
К счастью, в результате этого ЧП никто не пострадал. Судно осталось на плаву, угрозы затопления нет. Моторный отсек не поврежден.
В настоящее время специалисты выясняют причины случившегося.
Ранее сообщалось, что большегруз загорелся на обочине на Южном обходе Нижнего Новгорода.
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