Фура загорелась на Южном обходе Нижнего Новгорода

Фото:
Утром 15 мая на Южном обходе загорелась фура. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.
Информация о возгорании большегруза, стоявшего на обочине дороги, поступила в ведомство в 8:46.
Огонь распространился на 30 квадратных метров. Чтобы потушить возгорание потребовались силы четырех специалистов и одна единица техники.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что около Шуваловского канала в Ленинском районе загорелся грузовик.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+