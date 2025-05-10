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Происшествия

Фура загорелась на Южном обходе Нижнего Новгорода

15 мая 2025 10:45  [90] Происшествия
Фура загорелась на Южном обходе Нижнего Новгорода

Фото: скриншот видео от очевидцев в соцсетях

Утром 15 мая на Южном обходе загорелась фура. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

Информация о возгорании большегруза, стоявшего на обочине дороги, поступила в ведомство в 8:46.

Огонь распространился на 30 квадратных метров. Чтобы потушить возгорание потребовались силы четырех специалистов и одна единица техники.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что около Шуваловского канала в Ленинском районе загорелся грузовик.

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Теги:
М-7 МЧС Пожар
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