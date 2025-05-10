Фура загорелась на Южном обходе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: скриншот видео от очевидцев в соцсетях

Утром 15 мая на Южном обходе загорелась фура. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

Информация о возгорании большегруза, стоявшего на обочине дороги, поступила в ведомство в 8:46.

Огонь распространился на 30 квадратных метров. Чтобы потушить возгорание потребовались силы четырех специалистов и одна единица техники.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что около Шуваловского канала в Ленинском районе загорелся грузовик.