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Политика

Никитин представил Нижегородскую область на заседании дипломатического клуба в Москве

15 мая 2025 16:18  [117] Политика
Никитин представил Нижегородскую область на заседании дипломатического клуба в Москве

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании дипломатического клуба, прошедшем в Москве в формате круглого стола под эгидой Министерства иностранных дел России. Встреча объединила представителей дипломатического корпуса, а также деятелей культуры и науки. В мероприятии участвовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Центральной темой обсуждения стала "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры", сообщили в облправительстве.

Сергей Лавров отметил, что дипломатический клуб возобновляет полноценную работу и будет уделять внимание самым различным вопросам, в том числе при участии экспертов, представителей науки, культуры и российских регионов. Он подчеркнул вклад Глеба Никитина в развитие внешних связей региона и его включённость в общую внешнеполитическую повестку.

Министр также напомнил о встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, которая прошла в 2024 году в Нижнем Новгороде. По его словам, участники встречи остались под сильным впечатлением от города.

"Я сам давно не был в Нижнем Новгороде и был вдохновлён тем, как город бережно преображается. Он становится современным, не теряя при этом своей аутентичности — духа, истории, храмов, природы", – отметил Сергей Лавров.

В своём выступлении Глеб Никитин представил регион как динамично развивающийся центр с мощной промышленной и инновационной базой, активной культурной жизнью и устойчивыми международными связями.

"Нижегородская область — один из крупнейших промышленных и технологических центров страны. Вместе с тем регион становится точкой притяжения для творческих людей, и мы стараемся создавать здесь комфортную среду для вдохновения и самореализации. Мы сохраняем традиции, одновременно развивая новое искусство. Современное не исключает классическое", – подчеркнул губернатор.

Глава региона также напомнил, что Нижний Новгород получил множество неофициальных титулов и статусных брендов, таких как столица закатов, молодежная столица, столица ИТ и гастрономическая точка притяжения.

Он отметил, что в рамках статуса "Культурной столицы России 2024 года" в регионе прошло свыше 170 мероприятий, а в период председательства России в БРИКС было организовано 145 событий – это более чем втрое превышает изначальный план. Для гостей БРИКС была подготовлена насыщенная программа, включавшая концерты фестиваля "Столица закатов" и экскурсии по знаковым местам региона.

В ходе заседания состоялось подписание соглашения между правительством Нижегородской области и Дипломатической академией МИД России. Документ предусматривает развитие сотрудничества в сфере культурной дипломатии, подготовки кадров и межрегиональных связей.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева подчеркнула, что регион гордится своими выпускниками, ставшими дипломатами, в том числе Юрием Фокиным, именем которого названа "Школа юного дипломата". По её словам, за четыре года проект дал старт более чем 250 старшеклассникам, многие из которых поступили в ведущие вузы, включая МГИМО и Дипакадемию МИД РФ.

"Подписанное соглашение позволит усилить нашу работу по подготовке молодых специалистов в сфере международных отношений и вывести её на новый уровень", – отметила министр.

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Теги:
Глеб Никитин МИД
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