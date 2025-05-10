Глава МИД России Сергей Лавров восхитился Нижним Новгородом

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился впечатлениями от посещения Нижнего Новгорода в прошлом году. Речь о столице Приволжья зашла в ходе заседания дипломатического клуба в Москве. Видео с мероприятия опубликовал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров посетил Нижний Новгород летом прошлого года, когда принимал участие во встрече министров иностранных дел стран, входящих в объединение БРИКС. Тогда министр
"То, что они увидели в Нижнем Новгороде, они никогда не забудут. Я там очень долго не был и был, конечно, вдохновлен тем, как он преображается, причем очень бережно", - рассказал Лавров.
По словам министра, город становится современным, но при этом не утрачивает своей старины и духа.
Кроме того, Лавров отметил работу Глеба Никитина. По его словам, глава региона уделяет много внимания внешним факторам развития Нижегородской области и укреплению внешнеполитических связей.
"Очень высокая оценка и ценные слова! Огромное спасибо!" - написал в своем телеграм-канале нижегородский губернатор.
Ранее сообщалось, что Никитин предложил Лаврову изменить правила переселения иностранных специалистов.
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