Глава МИД России Сергей Лавров восхитился Нижним Новгородом Общество

Фото: Александр Воложанин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился впечатлениями от посещения Нижнего Новгорода в прошлом году. Речь о столице Приволжья зашла в ходе заседания дипломатического клуба в Москве. Видео с мероприятия опубликовал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров посетил Нижний Новгород летом прошлого года, когда принимал участие во встрече министров иностранных дел стран, входящих в объединение БРИКС. Тогда министр

"То, что они увидели в Нижнем Новгороде, они никогда не забудут. Я там очень долго не был и был, конечно, вдохновлен тем, как он преображается, причем очень бережно", - рассказал Лавров.

По словам министра, город становится современным, но при этом не утрачивает своей старины и духа.

Кроме того, Лавров отметил работу Глеба Никитина. По его словам, глава региона уделяет много внимания внешним факторам развития Нижегородской области и укреплению внешнеполитических связей.

"Очень высокая оценка и ценные слова! Огромное спасибо!" - написал в своем телеграм-канале нижегородский губернатор.

Ранее сообщалось, что Никитин предложил Лаврову изменить правила переселения иностранных специалистов.