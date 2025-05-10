Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на июнь в Нижегородской области

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Гидрометцентр обнародовал предварительный прогноз погоды на июнь в Нижегородской области. Данные опубликованы на сайте Верхне-Волжского УГМС.
Так, в первый летний месяц средняя температура воздуха будет в пределах нормы, то есть от +16 до +18 градусов.
Что до осадков, то их, по информации синоптиков, будет меньше обычного. Норма для июня — 60-80 мм.
Ранее сообщалось, что летом 2025 года нижегородцев может ждать адская жара.
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