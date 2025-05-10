Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на июнь в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

Гидрометцентр обнародовал предварительный прогноз погоды на июнь в Нижегородской области. Данные опубликованы на сайте Верхне-Волжского УГМС.

Так, в первый летний месяц средняя температура воздуха будет в пределах нормы, то есть от +16 до +18 градусов.

Что до осадков, то их, по информации синоптиков, будет меньше обычного. Норма для июня — 60-80 мм.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года нижегородцев может ждать адская жара.