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Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на июнь в Нижегородской области

15 мая 2025 16:34  [117] Общество
Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на июнь в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

Гидрометцентр обнародовал предварительный прогноз погоды на июнь в Нижегородской области. Данные опубликованы на сайте Верхне-Волжского УГМС.

Так, в первый летний месяц средняя температура воздуха будет в пределах нормы, то есть от +16 до +18 градусов.

Что до осадков, то их, по информации синоптиков, будет меньше обычного. Норма для июня — 60-80 мм.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года нижегородцев может ждать адская жара.

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Теги:
Лето Погода
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